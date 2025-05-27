Play-off Finalinin Hakemleri Belli Oldu

Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak Trendyol 1. Lig play-off finali, saat 20.00'de başlayacak.