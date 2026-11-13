Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, yarın Bandırma\'da 3\'te 3 için parkeye çıkacak

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka yarın Pizzabulls Bordo Bandırma deplasmanında 3'te 3 arayacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde 7 maçta 4 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisinde hafta içinde uzun takviyesi olarak takıma katılan yeni transfer Cyril Langevine de ilk maçına çıkacak. Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselen Bordo Bandırma 7 haftada 2 galibiyet aldı.