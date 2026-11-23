Premier Lig ekiplerinden Manchester United deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup oldu ve 19'uncu sırada kaldı. Karşılaşmanın ardından Manchester United ile ilk maçına çıkan teknik direktör Maurico Pochettino, "İlk sekiz dakikayı açıklayamıyorum çünkü sonrasında her şey tamamen değişti. Oynamayı planladığımız ve istediğimiz oyundan tamamen uzaklaştık" dedi.

Ligdeki kötü gidişatın ardından Micheal Carrick ile yollarını ayıran Manchester United, takımın başına Arjantinli teknik direktör Maurico Pochettino'yu getirmişti. Pochettino takımın başındaki ilk maçında deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk bölümünde Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle Anfield Road'da mücadeleye 10 kişi devam eden Manchester ekibi, Liverpool'a karşılık vermekte zorlandı.

GALİBİYET HASRETİ 9 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 9 maça çıkan Manchester United düşme hattından çıkamadı. Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini geçiren Manchester ekibi, 9 maçlık bu seride 4 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Bu süreçte skor üretmekte de zorlanan Kırmızı Şeytanlar, ligde 14 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

MAURICO POCHETTINO: İLK 8 DAKİKAYI AÇIKLAYAMIYORUM, HER ŞEY DEĞİŞTİ

Karşılaşmanın ardından Manchester United'ın resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan Pochettino, 8'inci dakikada gördükleri kırmızı kartın oyun planlarını tamamen değiştirdiğini söyledi. Pochettino, "İlk 8 dakikayı açıklayamıyorum. Çünkü sonrasında her şey tamamen değişti. Oynamayı planladığımız ve istediğimiz oyundan tamamen uzaklaştık. Yaşananlar maçın bütün koşullarını değiştirdi. Bence ilk olarak o dakikalarda yaşananlara bakmak gerekiyor. Çünkü bu pozisyondan iki dakika önce Liverpool ceza sahasında çok net bir penaltı vardı. Sonrasında neler yaşandığını biliyorsunuz" diye konuştu.

'OYUNCULARIMIN MÜCADELESİNDEN GURUR DUYUYORUM'

Oyuncularının son ana kadar gösterdiği mücadeleden memnun olan Arjantinli teknik adam, "Bence oyuncularım büyük bir bağlılık gösterdi. Ortaya koydukları mücadele, gösterdikleri çaba ve son ana kadar savaşmaları çok değerliydi. Özellikle de böylesine zor koşullar altında bunu yapmaları önemliydi. Çünkü maçın başından itibaren yaşananların adil olmadığını hissettiğiniz bir durumla karşı karşıyaydık. Buna rağmen oyuncularımın gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum. Yolumuza devam etmemiz gereken anlayış da tam olarak bu" ifadelerini kullandı.