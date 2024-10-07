Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, geçtiğimiz sezon yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilmişti. CAS, Pogba'nın cezasını 18 aya indirdi. Cezanın ardından CAS'a itirazda bulunan Pogba'ya indirim geldi. 11 Eylül 2023 tarihinde ceza alan Pogba, cezasının 18 aya düşürülmesinin ardından bu sezon sahalara geri dönebilecek. Pogba'nın Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Pogba'nın Ceza Süresi 18 Aya İndirildi - Son Dakika
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