Polina Shemanova: 'Sultanlar Ligi, dünyanın en iyi ve zor ligi' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Polina Shemanova: 'Sultanlar Ligi, dünyanın en iyi ve zor ligi'

Polina Shemanova: \'Sultanlar Ligi, dünyanın en iyi ve zor ligi\'

Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polina Shemanova, Sultanlar Ligi'nin dünyanın en iyi ve zor ligi olduğunu belirterek, takım olarak hedeflerinin ilk 8 sırada yer almak olduğunu ifade etti.

20.11.2024 18:54  Güncelleme: 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Polina Shemanova: "Sultanlar Ligi, dünyanın en iyi ve zor ligi"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polina Shemanova, "Sultanlar Ligi, dünyanın en iyi ve zor ligi" dedi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın Rus smaçörü Polina Shemanova, İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Ligin yeni ekibi olarak gerçekçi hedefler belirlemeleri gerektiğini dile getiren Shemanova, "Sultan Ligi'nde mücadele ettiğimiz için kulüpte oyuncular, yönetim ve bütün çalışanlar çok heyecanlı. Bahçelievler'i bu şekilde temsil ettiğimiz için heyecanlı ve çok mutluyuz. Yeni sezonda ligin yeni bir takımı olarak umarım başarılı oluruz. Ligde yeni bir takım olmak her zaman zordur. Biz de camia olarak bu lige yeni katıldık ve ilk kez mücadele ediyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse bu sene hedefimiz ligde ilk 8 sırada yer alabilmek ve play-off'lara katılabilmek. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Arkadaşlarıma rakip olmaktan zevk alıyorum"

Ligde bir sonraki hafta Kuzeyboru ile oynanacak maç hakkında da konuşan Polina Shemanova, "Lig maçlarında puan olarak yakın rakiplerle oynamak, her zaman keyifli oluyor. Aynı zamanda Kuzeyboru'da oynayan Rus bir arkadaşım da var. Arkadaşlarıma karşı rakip olarak sahaya çıktığımda her zaman daha çok zevk alıyorum. Müsabaka bizim sahamızda oynanacak. O yüzden avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olur" şeklinde konuştu.

Türk voleybolunun dünyada iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken tecrübeli smaçör, "Sultanlar Ligi bence dünyanın en iyi ve zor ligi. Türkiye Milli Takımı ise her sene daha da güçlenerek yollarına devam ediyorlar. Şu anda zirveye oturdular. Onları izlemek güzel ve çok keyifli" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polina Shemanova: 'Sultanlar Ligi, dünyanın en iyi ve zor ligi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:55 MHP’de İstifa Depremi: Üç Milletvekilinin İstifaları Kabul Edildi MHP'de İstifa Depremi: Üç Milletvekilinin İstifaları Kabul Edildi
19:18 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, CHP’li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu
18:32 ’Öldür çocuğu’ ifadesiyle kan dondurmuştu Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
08:05 Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
07:23 Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken ’’Fatih Terim’’ paylaşımı Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo'dan dikkat çeken ''Fatih Terim'' paylaşımı
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 20:24:26. #1.13#
SON DAKİKA: Polina Shemanova: 'Sultanlar Ligi, dünyanın en iyi ve zor ligi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.