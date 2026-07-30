Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı - Son Dakika
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Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı

Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 3. eleme turuna yükseldi. Polonya basını, karşılaşmayı değerlendirirken Fenerbahçe'den Mert Günok'u ön plana çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak ilk maçtaki 1-0'lık üstünlüğünü korudu ve 3. eleme turuna yükseldi. 

POLONYA'DA GÜNDEM MERT GÜNOK

Karşılaşmanın ardından Polonya basını, Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Mert Günok'u övmeye odaklandı. Mücadelede Gornik Zabrze'nin birçok gol fırsatını Mert Günok'un kritik kurtarışlarıyla engelleyen Fenerbahçe, turu geçerken Polonya medyasında da kalecinin performansı ön plana çıktı.

Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı

İşte Mert Günok için yapılan o yorumlar:

Onet Sport: “Gornik Zabrze, Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele etti ancak 11. dakikada gelen kritik bir karar, Şampiyonlar Ligi elemelerine yükselme şanslarını sona erdirdi. Polonya ikincisi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve toplam skorda geride olduğu için Avrupa Ligi'nde yola devam edecek. Gornik Fenerbahçe'nin direncini kıramadı. Zabrze'nin hücum oyunu maçın sonlarına doğru giderek daha cesur hale geldi ve Peter Federico'nun bir başka denemesi de Mert Günok tarafından engellendi. Ev sahibi takımın yakaladığı birkaç yakın fırsata rağmen skor değişmedi.''

Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı

Interia Sport: ''Gornik'in ilk tehlikeli atağı 29. dakikada geldi. Ancak Fenerbahçe kalecisi mükemmel bir kurtarış yaptı. Bu noktadan sonra Gornik çok daha cesurlaştı. Maçın sonlarına doğru birkaç tehlikeli atak gerçekleştirdiler, ancak bunların hepsi konuk kalecinin kurtarışlarıyla sonuçlandı. Zabrze'de mucize yaşanmadı. Gornik Şampiyonlar Ligi'nden gururlu ayrıldı. Gornik Zabrze, Şampiyonlar Ligi elemelerinin ikinci turunda rakip kurasında şanssızdı. Polonya ikincisi, Türk takımı Fenerbahçe ile eşleşerek mümkün olan en kötü dezavantajı yaşadı. Zabrze'deki rövanş maçı heyecan verici olacağa benziyordu ve öyle de oldu. Ancak 1-1'lik sonuç, deplasman takımının bir üst tura yükselmesi anlamına geldi.''

Fakt: ''Gornik Zabrze, Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattı. Yenilgi olmadı ama bir üst tura da çıkamadı. Gornik Zabrze, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında veda etti. Michal Gasparik'in takımı, özellikle ikinci yarıda, daha güç olan rakibine gerçek bir korku saldı. Fenerbahçe'yi daha fazla gol yemekten kurtaran şey Mert Günok'un kurtarışları oldu.''

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Mert Günok, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı - Son Dakika

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