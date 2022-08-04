Özel sporcu Veysi Turan, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci olmayı hedefliyor - Son Dakika
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Özel sporcu Veysi Turan, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci olmayı hedefliyor

04.08.2022 12:20

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda altın madalya kazanan özel sporcu Veysi Turan, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci olmayı hedefliyor.

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda altın madalya kazanan özel sporcu Veysi Turan, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci olmayı hedefliyor.

Çocukken epilepsi hastalığı geçiren 19 yaşındaki Turan, antrenörü Fatih Aslantepe'nin kendisini keşfetmesiyle 2018'de yüzme sporuna başladı.

Sporun sosyal ve mental anlamda etkisini gören Turan, Türkiye'de şampiyonluklar kazanarak milli takıma seçildi. Geçen ay Polonya'nın Krakow şehrinde yapılan VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda erkekler 200 metre kurbağalamada 2.51.14'lük derecesiyle altın madalya kazanan Turan, bayrak yarışları ile 50 metre kurbağalamada da kürsüye çıktı.

Milli sporcu, 21 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılıp özel sporcular kategorisinde zirveye çıkmak istiyor.

"Çalışmaların boşa gitmediğini anladım"

Veysi Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmenin fiziksel ve mental anlamda kendisini iyi hissettirdiğini anlattı.

Yüzmeye başladıktan sonra yaşamının tamamen değiştiğini, sporcu hayatı yaşamaya başladığını aktaran Turan, "Her şey disiplinli olmaya başladı ve o şekilde devam ediyor." dedi.

Turan, Türkiye'de şampiyonluklar kazandıktan sonra Avrupa Yaz Oyunları'na katıldığını belirterek, şunları söyledi:

"200 metre kurbağalamada altın madalya kazandım. Şampiyonluğu kazanınca yaptığım çalışmaların boşa gitmediğini anladım, verimini aldığımı hissettim. Güzeldi benim için çok mutlu oldum. İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmek benim için tarif edilemez. Gözlerim doldu o an, tüylerim diken diken oldu. Onun verdiği gururu başka hiçbir şey vermiyor. Allah nasip ederse en iyi şekilde defalarca onu yapacağız."

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılacağını, daha sonra hazırlık kamplarının olacağını anlatan Turan, "Avrupa şampiyonu oldum. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda hedefim altın madalya almak. Hiç olmazsa ilk 3'e girmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Turan, desteklerinden dolayı Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya teşekkür etti.

Antrenör Aslantepe: "Hedefimiz, bayrağı göndere çektirmek"

Antrenör Fatih Aslantepe de salgın nedeniyle bir yıl antrenman yapamamalarına rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini anlattı.

Veysi'nin hem antrenman yaptığını hem çalıştığını belirten Aslantepe, "Tüm yarışmalarda final yüzdü, dereceler elde etti. Bize öyle gurur yaşattı ki Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okuttu. Bunun tarifi bile yok. Bundan sonraki hedefimiz, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda geçen sene kaçırdığımız birincilik kürsüsü. İnşallah bu sene birinci olmayı istiyoruz, en kötü kürsü için zorlayacağız." diye konuştu.

Gelecek yıl şubatta Uluslararası Paralimpik Komitesince düzenlenecek dünya serisi yarışlarına katılacaklarını ve barajı geçmeleri halinde Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı elde edeceklerini bildiren Aslantepe, "Haziranda Uluslararası Zihinsel Engelliler Federasyonunun düzenleyeceği yarış, olimpiyat ayarında bir yarış. Hedefimiz, orada da bayrağı göndere çektirmek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel sporcu Veysi Turan, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci olmayı hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel sporcu Veysi Turan, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci olmayı hedefliyor - Son Dakika
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