Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı

Polonya Milli Futbol Takımı\'nın 2024 Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı

Polonya Milli Takımı Teknik Direktör Michal Probierz'in, Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek EURO 2024 için belirlediği 29 kişilik geniş aday kadro duyuruldu. Kadroda Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek de yer alıyor.

29.05.2024 14:01
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Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosu açıklandı.

Polonya Milli Takımı Teknik Direktör Michal Probierz'in, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek şampiyona için belirlediği 29 kişilik geniş aday kadro duyuruldu.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek de kadroda yer aldı.

Polonya'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nice), Olivier Zych (Puszcza Niepolomice), Lukasz Skorupski (Bologna)

Defans: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Pawel Dawidowicz (Verona), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

Orta saha: Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Damian Szymanski (AEK), Michal Skoras (Club Brugge), Nikola Zalewski (Roma), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Bartosz Slisz (Atlanta), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Kacper Urbanski (Bologna), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piatek (Başakşehir), Kamil Swiderski (Verona)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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