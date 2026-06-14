Popovic: 'ABD maçı için hazırlanmamız gerekiyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Popovic: 'ABD maçı için hazırlanmamız gerekiyor'

14.06.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, Türkiye galibiyeti sonrası ABD maçına odaklanacaklarını belirtti.

AVUSTRALYA Teknik Direktörü Tony Popovic, " Türkiye'yi yendiğimiz için algıda belki değişiklik olmuştur ama yapacağımız çok iş var. ABD karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Avustralyalılar için eşsiz bir akşam oldu, onları mutlu ettiğimizi umuyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alınan sonucun kendilerini tatmin ettiğini belirten Popovic, "Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim ve futbolcularımız için şok değil. Her gün birlikte çalışıyoruz, genç futbolcuların ne kadar nitelikli olduklarını biliyorum. İyi performans göstermek üzere oluşturduğumuz bir takımımız var. Tabii ki her zaman sonucu kesin olarak bilemezsiniz ama bu sonuç bizi tatmin ediyor" diye konuştu.

'DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK'

Daha farklı bir galibiyet alabileceklerini ancak bu sonucun da kendilerine özgüven verdiğini ifade eden Popovic, "Daha fazla gol atabilirdik belki ama sonuç bize büyük güven veriyor. Bütün kadro savunmada çok dirençli ve dayanıklı durdu, adeta gövdelerini ortaya koydular. Dünya Kupası maçı kazanmak için beklenen de budur. Genç bir kalecimiz var ve çok başarılıydı, ona da değinmeliyim. Çok kaliteli serbest vuruşlar kullandılar ama kalecimiz çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

'BELİRLİ BÖLGELERDE ONLARI SIKIŞTIRABİLECEĞİMİZİ HİSSETTİK VE BU KONUDA BAŞARILIYDIK'

Türkiye'nin çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu ve onlara karşı iyi savunma yapmaları gerektiğine değinen Avustralyalı teknik adam, şöyle konuştu:

"Türk takımıyla ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük, çok yetenekli futbolcuları var, tüm maç boyunca tehlike yarattılar. Onlara karşı iyi savunma yapmamız gerekiyordu ama şunu da gördük; belirli bölgelerde onları sıkıştırabileceğimizi hissettik ve bu konuda başarılıydık."

'AVUSTRALYALILAR İÇİN EŞSİZ BİR AKŞAM OLDU'

Avustralyalılar için eşsiz bir akşam olduğunu söyleyen Popovic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi yendiğimiz için algıda belki değişiklik olmuştur ama yapacağımız çok iş var. ABD karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Avustralyalılar için eşsiz bir akşam oldu, onları mutlu ettiğimizi umuyorum. Bütün ülke arkamızdaydı, desteklerini hissettik. Verilen destek sebebiyle çok mutluyuz. Artık önümüze bakmalıyız çok seyahat edeceğiz, kendimize gelmemiz ve hazırlanmaya başlamalıyız."

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Popovic: 'ABD maçı için hazırlanmamız gerekiyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

11:40
Tabela yine değişecek Motorine dev indirim geliyor
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:50
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
10:12
Dakikalarca izlettiler Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 12:11:56. #7.12#
SON DAKİKA: Popovic: 'ABD maçı için hazırlanmamız gerekiyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.