Popovic: Türkiye Güçlü, Kazanmak İstiyoruz - Son Dakika
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Popovic: Türkiye Güçlü, Kazanmak İstiyoruz

13.06.2026 04:33
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Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, Türkiye'nin güçlü olduğunu ve maçı kazanmak istediklerini vurguladı.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu bildiklerini söyleyerek, maçı kazanmak istediklerini vurguladı.

Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Türkiye ile oynayacak. Bu karşılaşma öncesinde müsabakanın oynanacağı stadyumda Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic ile futbolculardan Aiden O'Neill basın toplantısı düzenledi. Takımdaki futbolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Tony Popovic, "Her zaman teknik direktör ilk maça takımın hazır olmasını ister. Herkesin antrenmana çıkacak olması güzeldi. Her Dünya Kupası maçı önemli, rakibin kim olduğundan bağımsız olarak. İyi başlamak her zaman istersiniz. Yarın olukça güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Biz hazırız. Kazanmak istiyoruz, hedef bu" şeklinde konuştu.

Tony Popovic: "Türkiye'nin kazanmasını bekleyen çok kişi var"

Yorumlara saygı duyduğunu ifade eden 52 yaşındaki teknik adam, "Onlar da kazanmak istiyor. Herkes kazanmak istiyor. Türkiye'nin kazanmasını bekleyen de çok kişi var. Bizim yapacağımız şey, bu beklentileri yanlış çıkarmaya çalışmak, yarınki amacımız bu. Bunu yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Türkiye ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi"

Türkiye'nin Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler gibi önemli futbolcuları olduğunu ifade eden Tony Popovic, "Pek çok başka isim de söyleyebilirim. Çok kuvvetli bir ekip. Türkiye ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Montella geldikten sonra 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Türkiye, çok tutkulu bir takım. Türk halkı, futbolcu çok seviyor. Türkiye'nin taraftarları da çok heyecanlı. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz, analiz ettik. Bizim kendimizi de düşünmemiz lazım. Nasıl onlara sorun çıkarabiliriz ve Avustralya futbolunu, Dünya Kupası'nda nasıl gösterebiliriz, bu da bizim görevimiz. Güçlü bir takım olduğumuzu ve saygı görmemiz gerektiğini göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, önümüzdeki 4 ila 8 sene için çok kuvvetli bir ekip oluşturdu"

Vincenzo Montella'nın gelişinden sonra Türkiye'de güven olduğunu aktaran Popovic, "Teknik direktör gelince ne değişti, güven oluştu. Çok iyi, genç yetenekleri var. Dünyanın iyi kulüplerinde oynuyorlar. Türkiye, Montella ile çok önemli başarılar elde etti. Oluşturdukları şey oldukça güçlü. Önümüzdeki 4 ila 8 sene için çok kuvvetli bir ekip oluşturdu. Biz kendi hazırlıklarımıza odaklandık. Elbette pek çok insan, bizden pek bir şey beklemiyor. Kendi medyamız, kendi taraftarımız ve kendi ekibimiz hariç. Biz buna alışacağız. Yarın iyi bir futbol oynayacağız" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye karşı nerede avantajlı olduklarını bildiklerini söyleyen Avustralyalı çalıştırıcı, "Daha önce de söylediğim gibi her takım maçlarını oynayacak. Hepsi bizi yeneceklerini düşünüyor. Önemli olan bizim hazırlıklı olmamız. Elimizden gelenin en iyisini göstermeliyiz. Burada olduğumuzu ispatlamalıyız. Bizim amacımız bu" dedi.

Aiden O'Neill: "Heyecanla sahaya çıkmayı bekliyoruz"

Aiden O'Neill ise heyecanlı olduklarını belirterek, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var, bizim de. Yarın heyecanla sahaya çıkmayı bekliyoruz. Herkesin fikri olacaktır. Bizim ekibimizde de kaliteli oyuncular var. Hazırız, yarın oynamayı bekliyoruz. Biz oyunun başından beri iyi oynamaya çok odaklıyız. Baştan sahaya ağırlığımızı koyma hedefindeyiz. Ben de elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu. - VANCOUVER

Kaynak: İHA

Avustralya, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Popovic: Türkiye Güçlü, Kazanmak İstiyoruz - Son Dakika

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