Porsuk Köyü: Pehlivanlar Diyarı - Son Dakika
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Porsuk Köyü: Pehlivanlar Diyarı

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Sivas'ın Porsuk Köyü, birçok şampiyon çıkaran bir köy olarak dikkat çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren güreşe başlayan köy sakinleri, Türkiye, Balkan, Avrupa ve Gençlik Olimpiyatları Dünya Şampiyonları yetiştiriyor. Güreşin bir yaşam tarzı haline geldiği köyde her evden bir güreşçi çıkıyor. Porsuk Köyü, pehlivan yetiştiren bir fabrika gibi çalışıyor ve çevre köylere örnek oluyor.

28.06.2024 15:23
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- Bu köyde her evden bir güreşçi çıkıyor

Pehlivanlar diyarı Porsuk Köyü, fabrika gibi güreşçi yetiştiriyor

SİVAS - Sivas'ta bulunan Porsuk Köyü, birçok köye örnek oluyor. Kurulduğu günden bugüne birçok şampiyon çıkaran köy, adeta fabrika gibi güreşçi yetiştiriyor. Küçük yaşta güreşmeye başlayan Porsukluların başarısı şampiyonluklara uzanıyor.

Sivas kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Porsuk Köyü, yetiştirdiği birçok güreşçi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren çocukların harman yeri olarak adlandırılan alanlarda güreşmeye başladığı köyde 7'den 70'e herkes güreşiyor. Türkiye, Balkan, Avrupa ve son olarak Gençlik Olimpiyatları Dünya Şampiyonu çıkaran köyde yeni güreşçiler de yetişiyor. Bir araya gelen Porsuklular, güreşerek zaman geçiriyor.

Porsuk'tan çıktı, dünya şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mehmet Can Üngör, "Sivas'a bağlı Porsuk Köyü'nde yaşıyorum. Köyümüz Sivas'ta oldukça nam salmış bir köy. Köyümüzde birçok şampiyon var. Kendim bir yıl önce Fransa'da dünya şampiyonu oldum. Köyümüzdeki birçok güreşçi arkadaşlarımızın şampiyonlukları var. Önceden köy odalarında otururduk. Babalarımız bizi ortaya atarlardı. Güreşçi olanlarla köy odalarında güreşirdik. Bir düğün olduğunda herkes bir araya geldiğinde çayırda güreşe toplanırdık. Amcalarımızın sayesinde güreşe başladık. Sivas'ın Porsuk Köyü'nden çıktım, dünya şampiyonu oldum. Köyümüzü, Sivas'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettim" dedi.

Baydur: "Porsuk'ta güreş bir yaşam tarzı"

Porsuk Köyü'nde güreşin bir yaşam tarzı olduğunu ifade eden Güreş İl Temsilcisi Hayrettin Baydur, "Sivas'a göçtükten sonra güreşe başladık. Ordular Arası Dünya Şampiyonu oldum. Balkan Şampiyonası'nda 3. oldum. Porsuk Köyü'nde herkes güreş yapar. Bu köyde güreş bir yaşam tarzıdır. Her evden bir kişi kesinlikle güreş yapıyor. Eskiden bütün düğünlerde güreş yapılırdı ama şimdi o gelenekler kalktı. Porsuk Köyü'nde güreş bir gelenek" dedi.

Dursun: "Köyde 100'den fazla pehlivan çıkmıştır"

Porsuk Köyü Muhtarı Hayati Dursun, "Köylerin ve ilçelerin değerleri olur. Bizim köyümüzün büyük bir değeri de pehlivanlık. Köyümüz kurulduğu günden bugüne dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları yetiştirdi. Bunu pehlivanlarımızla istişare ederek 'Pehlivanlar Diyarı' olduğumuzu hatırlatmak amacıyla giriş tabelası yaptırdık. Bu köyde 100'den fazla pehlivan çıkmıştır. Şu anda bize umut veren birçok gencimiz var. Gençlerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Bizim köyümüz çevre köylere de örnek olacak bir köy" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Porsuk Köyü: Pehlivanlar Diyarı - Son Dakika

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