Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu - Son Dakika
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Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu

09.05.2022 21:05

Sarı-lacivertli takımda bir türlü çözüme ulaşmayan teknik direktör konusu netleşiyor. Portekiz basını, dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Portekiz kanalı CMTV, dünyaca ünlü hocanın önümüzdeki sezon sarı-lacivertlileri çalıştıracağını açıkladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz kanalı CMTV, Jorge Jesus'un, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olacağını duyurdu. Dünyaca ünlü hoca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞU AN ÖZGÜR BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM"

Jesus, ayrıca, "Mesleki ve etik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak, ben şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." diye konuşmuştu.

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SON DAKİKA: Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu - Son Dakika
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