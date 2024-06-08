Portekiz, hazırlık maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Portekiz, hazırlık maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu

Portekiz, hazırlık maçında Hırvatistan\'a 2-1 mağlup oldu

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi. Portekiz Milli Takımı, Lizbon kentindeki maçta Hırvatistan'a karşı mücadele etti. Hırvatistan, Luka Modric'in penaltı golüyle öne geçti, ancak Portekiz Diogo Jota'nın golüyle beraberliği yakaladı. Ancak Hırvatistan, Ante Budimir'in golüyle maçı 2-1 kazandı.

08.06.2024 21:49
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Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Portekiz Milli Takımı, Lizbon kentindeki hazırlık maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan, 8. dakikada Luka Modric'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz, 48. dakikada Diogo Jota'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Hırvatistan, 56. dakikada Ante Budimir'in golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Kaynak: AA

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