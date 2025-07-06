Porto'da Farioli Dönemi Başladı

Portekiz ekibi Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Francesco Farioli, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra Fransa'da Nice, Hollanda'da da Ajax'ta görev yapmıştı.