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Porto'da ilginç şeyler oluyor! Kadrolu kahin açığa çıktı, kazandığı maaş taraftarı çıldırttı - Son Dakika

Porto'da ilginç şeyler oluyor! Kadrolu kahin açığa çıktı, kazandığı maaş taraftarı çıldırttı

17.12.2021 19:08
Porto'da ilginç şeyler oluyor! Kadrolu kahin açığa çıktı, kazandığı maaş taraftarı çıldırttı

Porto'da Madalena Aroso isimli kişinin kahin olarak kulüpte çalıştığı ortaya çıktı. Başkan Pinto da Costa'ya skor tahminleri ile ilgili yardımcı olan Aroso'nun 15 bin euro maaş alması Portekiz ekibinde taraftarları isyan ettirdi.

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'da ilginç şeyler oluyor. Kulübün başkanı Pinto da Costa'nın Madalena Aroso isimli kahini işe aldığı ve 15 bin euro maaş ödediği öğrenildi.

SKOR TAHMİNLERİ YAPIYOR

NTV Spor'un Record gazetesinden aktardığı habere göre, Madalena Aroso kulüp yöneticileri arasında 'doktor' muamelesi görürken taraftarlar ise yüksek ücreti nedeniyle durumdan rahatsız. Madalena Aroso'nun kulüpte işe başlamadan önce yıllar boyunca Pinto da Costa ile iletişimde olduğu ve Aroso'nun özellikle skor tahminleri için uzun süredir Pinto Da Costa ile temasta olduğu konuşuluyor.

Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Porto'da ilginç şeyler oluyor! Kadrolu kahin açığa çıktı, kazandığı maaş taraftarı çıldırttı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Porto'da ilginç şeyler oluyor! Kadrolu kahin açığa çıktı, kazandığı maaş taraftarı çıldırttı - Son Dakika
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