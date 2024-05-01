TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli - Son Dakika
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Politika

TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli

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Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir araya gelen binlerce işçiye seslenen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi maaşı, kıdem tazminatı ve vergi diliminin düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Atalay, Türkiye'yi durduracaklarını ve oturup kalkmayacaklarını söyledi. Ayrıca, işçilerin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

01.05.2024 14:23
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda toplandı. Polis tarafından tek tek aranan işçiler, bayraklarla metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu. Hastane alanında son bulan kortejin ardından 1 Mayıs'ı işçiler davul ve zurnalarla halay çekerek kutladı.

"İŞÇİLER ÇALIŞMA HAYATININ MERKEZİDİR"

Alanı dolduran binlerce işçiye seslenen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçiler çalışma hayatının merkezidir. İşçinin emeği her yerdedir. Oturduğunuz evde, bindiğiniz arabada, temiz sokaklarda, yediğiniz ekmekte işçi var. Her yerde emeği olan işçiler çoğu zaman hak ettiğini alamaz. Kıt kanaat hayatını sürdürmeye devam eder. Cefa çeker, ancak sefası çok azdır.

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"KIDEM TAZMİNATINI ÜLKE GÜNDEMİNE GETİRİRSENİZ GENEL GREV YAPACAĞIZ"

Sendikalı örgütlenmeden mahrum kalır. Örgütlenme mücadelesini verir. Bu durum çok uzun sürer. Bu, benim ülkemde gerçek olan bir tablodur. Her alanda bedel ödemeye devam ediyoruz. Vergiyle ilgili 12 ay çalışıyoruz. Bir senede bir bölüm arkadaşımız 10, bir bölüm arkadaşımız 11 ay maaş alıyor. Bu adil değil, bu sürdürülebilir bir tablo değil. Bu doğru değil. Bir an evvel düzeltilmeli. Ekim ayında kanun meclise gelene kadar her alanda olacağız. Sendikalarla bu mücadeleyi vermezsek, temsil ettiğimiz insanlar ekonomik yönden, vergi üzerinden bedel ödemeye devam eder. Bu vergi ile ilgili 4 ay evvel Türk-İş genel kurulunu yaptık. Aldığımız kararlardan bir tanesi, kıdem tazminatını ülke gündemine getirirseniz genel grev yapacağız. Aynen aynı noktadayız. Bir adım geri yapmayız. Allah şahidimdir, Türkiye'yi durdururuz. Otururuz kalkmayız bir daha" dedi.

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"İŞÇİLERİN ANAYASAYA, YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni anayasanın günlerdir konuşulduğunu belirten Başkan Atalay, "Yeni anayasa yapılır mı? Yapılmaz mı? bilmem. Ama TÜRK-İŞ'in, sendikaların bir talebi var. Yeni anayasanın adını bırakın. İşçiyle ilgili yeni bir anayasa düzenlemeye bizim ihtiyacımız var. Bu sistemle bu gemiyi götürmemiz. Mahkemeye gidiyorsun. Örgütleniyorsun. Bin kişilik iş yerinde, 970 kişiyi üye yapıyorsun. Mahkeme yedi sene sürüyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Onun için işçilerin anayasaya, yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu yeni bir anayasada yasal düzenleme yapılmadığı müddetçe biz bu sorunları, problemleri, bu kürsüler anlatmaya devam ederiz. Onun için taleplerimizin başında. Anayasası geliyor. Bir an evvel çıksın" şeklinde konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TÜRK-İŞ Genel Başkanı: İşçi Maaşı ve Kıdem Tazminatı Düzeltilmeli - Son Dakika

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