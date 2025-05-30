Potada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı farklı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Potada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı farklı mağlup etti

Potada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray\'ı farklı mağlup etti
30.05.2025 22:55
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Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı 91-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 91-75 yenerek 1-0 öne geçti.

Derbiye etkili başlayan Beşiktaş Fibabanka, boyalı alandan bulduğu basketlerle 3. dakikayı 10-1 önde geçti. Savunmada iyi performans gösteren siyah-beyazlılar, top kayıpları yapan Galatasaray karşısında sayılar bulmaya devam etti ve 4. dakikada farkı 14'e çıkardı: 15-1. Oyunun iki yönünde de ritmini bulamayan sarı-kırmızılı takım karşısında Mathews ile skor üreten Beşiktaş, 6. dakikayı 24-6 üstün bitirdi. Çeyreğin ortalarında toparlanan Galatasaray, pota altından bulduğu basketlere 12-0'lık seri yakalayarak farkı 6 sayıya düşürdü: 24-18. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.

Hücumda temposunu kaybeden Beşiktaş karşısında Cummings ile basketler bulan Galatasaray, 12. dakikada üstünlüğü eline aldı: 26-28. Sleva ve Berk İbrahim Uğurlu ile üst üste sayılar kaydederek öne geçen siyah-beyazlı takım, 14. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti: 35-28. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken Beşiktaş, derbide soyunma odasına 46-40 üstün girdi.

İkinci yarıya da Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle etkili başlangıç yaptı. Peş peşe top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında kısa oyuncularıyla sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, 26. dakikada farkı yeniden açtı: 61-44. Beşiktaş, sarı-kırmızılı takım karşısında final periyoduna da 20 sayılık avantajla gitti: 71-51.

Son çeyrekte skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı 91-75 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Öte yandan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de derbiyi tribünden izledi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Basketbol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Potada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı farklı mağlup etti - Son Dakika

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