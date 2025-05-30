Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 91-75 yenerek 1-0 öne geçti.
Derbiye etkili başlayan Beşiktaş Fibabanka, boyalı alandan bulduğu basketlerle 3. dakikayı 10-1 önde geçti. Savunmada iyi performans gösteren siyah-beyazlılar, top kayıpları yapan Galatasaray karşısında sayılar bulmaya devam etti ve 4. dakikada farkı 14'e çıkardı: 15-1. Oyunun iki yönünde de ritmini bulamayan sarı-kırmızılı takım karşısında Mathews ile skor üreten Beşiktaş, 6. dakikayı 24-6 üstün bitirdi. Çeyreğin ortalarında toparlanan Galatasaray, pota altından bulduğu basketlere 12-0'lık seri yakalayarak farkı 6 sayıya düşürdü: 24-18. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.
Hücumda temposunu kaybeden Beşiktaş karşısında Cummings ile basketler bulan Galatasaray, 12. dakikada üstünlüğü eline aldı: 26-28. Sleva ve Berk İbrahim Uğurlu ile üst üste sayılar kaydederek öne geçen siyah-beyazlı takım, 14. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti: 35-28. Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken Beşiktaş, derbide soyunma odasına 46-40 üstün girdi.
İkinci yarıya da Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle etkili başlangıç yaptı. Peş peşe top kayıpları yaşayan Galatasaray karşısında kısa oyuncularıyla sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, 26. dakikada farkı yeniden açtı: 61-44. Beşiktaş, sarı-kırmızılı takım karşısında final periyoduna da 20 sayılık avantajla gitti: 71-51.
Son çeyrekte skor ve oyun üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı 91-75 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Öte yandan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de derbiyi tribünden izledi.
Son Dakika › Spor › Potada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı farklı mağlup etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?