Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yendi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde 3. mağlubiyetini aldı. Üst üste 14. maçından da zaferle ayrılan Beşiktaş Fibabanka ise ikinci sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisi dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, 16 bin seyirci kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nun büyük çoğunluğunu doldurarak takımlarına destek verdi. Öte yandan, siyah-beyazlı kulüp hafta boyunca taraftarların derbide "beyaz" giyinmesi için çağrıda bulunmuştu.
Son Dakika › Spor › Potada nefes kesen derbi Beşiktaş'ın - Son Dakika
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