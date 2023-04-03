Listedeki isimler bomba! İşte Chelsea'nin yeni teknik direktör adayları

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Geçtiğimiz günlerde Graham Potter ile yollarını ayıran Chelsea'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. İngiliz ekibinin en önemli adayı ise Bayern Münih'in görevine son verdiği Julian Nagelsmann.

İLK ADAY NAGELSMANN

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Chelsea'nin ilk etapta Julian Nagelsmann ile görüşme yapmayı planladığı aktarıldı. Londra temsilcisinin listesinde Nagelsmann dışında da Mauricio Pochettino, Luis Enrique ve Zinedine Zidane gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

SPALLETTİ'DE LİSTEDE

Öte yandan Eintracht Frankfurt'un hocası Oliver Glasner ve Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti'nin de adaylar arasında yer aldığı öne sürüldü. Chelsea'nin tüm bu adayları masaya yatırdıktan sonra analiz edeceği ve kulübün yeni teknik direktörü konusunda nihai kararını vereceği ifade edildi.

İşte Chelsea'nin teknik direktör adayları;