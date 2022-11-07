Futbol dünyasını şaşırtan gelişme! Dünya devi Liverpool satışa çıkarıldı

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ancak Premier Lig'de bu sezon lider Arsenal'in 15 puan gerisinde kalan Liverpool, satışa çıkarıldı.
Premier Lig'de zor günler geçiren Liverpool'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 2010 yılında kulübü satın alan Fenway Sports Group, İngiliz devini satmaya karar verdi.
Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin sürece yardımcı olacağı belirtilirken konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir süredir Liverpool'a hissedar olmak isteyenlerden teklifler alıyoruz. Doğru koşullarda, Liverpool'un menfaatleri için yeni hissedarlarla işbirliği yapmayı düşünebiliriz. Kulübün saha içinde ve dışında başarısı ise esas önceliğimiz." ifadeleri kullanıldı.
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