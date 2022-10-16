Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı - Son Dakika
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Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı

16.10.2022 18:02
Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı

Premier Lig'de oynanan Leeds United-Arsenal karşılaşmasında hakem Chris Kavanagh, henüz mücadelenin başında kendisine VAR sisteminin arızalandığına dair uyarı yapılınca futbolcuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşma sistemdeki arızanın düzeltilmesi sonucu kaldığı yerden sürdü.

Leeds United ile Arsenal, Premier Lig'in 11. haftasında Elland Road'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarına VAR arızası damga vurdu.

HERKESİ SOYUNMA ODASINA YOLLADI

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında bir görevli gelerek hakem Chris Kavanagh'a VAR sisteminin bozulduğunu söyledi. Bunun üzerine Kavanagh, futbolculara eliyle saha dışını işaret etti ve iki takım oyunları soyunma odasına gitti.

Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra herkesi apar topar soyunma odasına yolladı
Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra herkesi apar topar soyunma odasına yolladı
Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra herkesi apar topar soyunma odasına yolladı
Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra herkesi apar topar soyunma odasına yolladı

MAÇ YENİDEN BAŞLADI

VAR sistemi arızasının giderilmesinin ardından Leeds United ve Arsenal futbolcuları yeniden sahaya çıktı.

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SON DAKİKA: Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı - Son Dakika
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