Leeds United ile Arsenal, Premier Lig'in 11. haftasında Elland Road'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarına VAR arızası damga vurdu.
Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında bir görevli gelerek hakem Chris Kavanagh'a VAR sisteminin bozulduğunu söyledi. Bunun üzerine Kavanagh, futbolculara eliyle saha dışını işaret etti ve iki takım oyunları soyunma odasına gitti.
VAR sistemi arızasının giderilmesinin ardından Leeds United ve Arsenal futbolcuları yeniden sahaya çıktı.
Son Dakika › Spor › Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı - Son Dakika