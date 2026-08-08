Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 oyuncuya "Güle güle" dediler - Son Dakika
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Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 oyuncuya "Güle güle" dediler

Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 oyuncuya "Güle güle" dediler
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41 kişilik kadrosunu 25'e indirmek isteyen Chelsea, transfer döneminin son bölümünde 16 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek Chelsea, kalabalık kadrosunu azaltmayı planlıyor. Xabi Alonso, düzenli forma şansı bulamayacak oyuncuların takımda kalmasını istemiyor.

Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana ve Caleb Wiley şu anda A takımla antrenmanlara katılmıyor. Bu isimler için satış veya kiralama seçenekleri değerlendiriliyor.

YILDIZLARA DEV BONSERVİS BEDELİ

Chelsea, Malo Gusto için 87 milyon euro, Enzo Fernandez için 140 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Nicolas Jackson için ise 75 milyon euro talep ediliyor.

Trevoh Chalobah'nın bonuslarla birlikte 31 milyon sterlin karşılığında Como'ya transferinin tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken Filip Jorgensen'in Strasbourg'a kiralanması planlanıyor.

4 YILDA 2,2 MİLYAR EURO HARCANDI

BlueCo'nun kulübün kontrolünü devralmasının ardından Chelsea, dört yılda transferlere 2 milyar 218 milyon euro harcadı. Aynı dönemde futbolcu satışlarından yaklaşık 1 milyar 167 milyon euro gelir elde etti.

Operasyon, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 oyuncuya 'Güle güle' dediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig devinde büyük operasyon: 16 oyuncuya "Güle güle" dediler - Son Dakika
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