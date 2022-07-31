Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu - Son Dakika
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Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu

31.07.2022 15:25

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz devi Arsenal'de Teknik Direktör Mikel Arteta, oluşturduğu 5 kişilik listenin içinde 17 yaşındaki Arda'ya da yer verdi

Oynadığı futbolla Fenerbahçe taraftarlarının ve futbolseverlerin beğenisini kısa sürede kazanan Arda Güler'in talipleri artıyor.

ARSENAL'IN LİSTESİNDE

Dünya devi Arsenal, 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'i yakından takip ediyor. Daily Express'in haberine göre West Ham'dan yıldız futbolcu Jarrod Bowen'i isteyen Arsenal, bir diğer Londra ekibi olan West Ham'ın bonservis bedeli olarak 70 milyon euro önermesi ile maliyeti daha düşük isimlere yöneldi. Haberde, yönetime 5 kişilik transfer listesi sunan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın, bu listeye Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i de dahil ettiği aktarıldı.

SERBEST KALMA MADDESİNDEKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Arda ile 3 yıllık imzalanan sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon euro, ikinci yılında bu rakamın 25 milyon euro'ya, son sezonda ise 30 milyon euro'ya çıktığı biliniyor. Arda Güler'in bir sezonda 1500 dakikadan az süre alması halinde sözleşmesinde serbest kalma maddesi 5 milyon euro'ya iniyor.

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Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu - Son Dakika


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