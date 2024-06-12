İngiltere Premier Lig, EURO 2024'te en fazla oyuncu gönderen lig oldu - Son Dakika
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İngiltere Premier Lig, EURO 2024'te en fazla oyuncu gönderen lig oldu

İngiltere Premier Lig, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) en fazla oyuncu gönderen lig olarak dikkati çekti. İngiltere'den 96 futbolcu turnuvada mücadele edecek. İtalya Serie A 90 oyuncuyla ikinci sırada yer alırken, Almanya Bundesliga 76 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı. Süper Lig ise 25 oyuncuyla turnuvaya katılan 6. lig oldu.

12.06.2024 11:19
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İngiltere Premier Lig, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) en fazla oyuncu gönderen lig olarak dikkati çekti.

AA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi turnuva tarihine yönelik hazırladığı dosya haberlerin ikincisinde, ülke milli takımlarının kadrolarında bulunan futbolcuların profesyonel kariyerinde mücadele ettikleri ligler derlendi.

Transfermarkt'ın verilerine göre Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te İngiltere Premier Lig takımlarında top koşturan 96 futbolcu mücadele edecek.

Championship'ten 17 ve 3. Lig'den (League One) bir futbolcu dahil edildiğinde İngiltere'den turnuvaya katılan oyuncu sayısı 114'e yükselecek.

Serie A'dan 90 oyuncu

Turnuvada en fazla oyuncusu sahaya çıkacak ligler arasında İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A), ikinci sırayı aldı.

Serie A'dan 90 futbolcu, EURO 2024'te forma giyecek.

İtalya 2. Ligi'nden (Serie B) dahil olacak 13 oyuncuyla "Çizme"den EURO 2024'e giden futbolcusu sayısı 103'e çıkacak.

Bundesliga'dan 76 futbolcu

İngiltere ve İtalya'dan sonra Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga), EURO 2024'te en fazla oyuncuyla temsil edilen üçüncü lig olacak.

Bundesliga'dan 76 oyuncu, EURO 2024'te boy gösterecek.

Almanya 2. Ligi'nden (Bundesliga 2) turnuvaya katılacak 5 oyuncuyla ev sahibi ülke adına bu sayı 81'e ulaşacak.

LaLiga'dan 55, Ligue 1'den 29 oyuncu

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ve Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1), turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ligler arasında ilk 5'te yer aldı.

LaLiga'dan 55 ve Ligue 1'den 29 futbolcu ülkelerini temsil etmek üzere Almanya'nın yolunu tuttu.

İspanya 2. Ligi'nden (LaLiga 2) bir ve Fransa 2. Ligi'nden (Ligue 2) 2 oyuncu daha EURO 2024'te sahaya çıkacak.

Süper Lig'den 25 oyuncu

Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'nın ardından turnuvaya en fazla oyuncu gönderen 6. lig olarak öne çıktı.

EURO 2024'te Süper Lig'den 25 futbolcu, ülkelerinin formasını giyecek.

Diğer ligler arasında Çekya'dan 21, Avusturya'dan 16, Hollanda ve Ukrayna'dan 15, Suudi Arabistan'dan 14, Portekiz, Yunanistan ve Belçika'dan 12'şer, Romanya'dan 10 futbolcu turnuvaya katılacak.

Manchester City ve Inter 13'er oyuncuyla zirvede

İngiltere ekibi Manchester City ve İtalya temsilcisi Inter, EURO 2024'te en fazla futbolcusu mücadele edecek takımlar olacak.

İki takım da turnuvada 13'er oyuncuyla temsil edilecek.

Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid 12'şer, Barcelona, Almanya'dan Bayern Münih ve Leipzig ise 11'er futbolcusunu turnuvaya gönderecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig, EURO 2024'te en fazla oyuncu gönderen lig oldu - Son Dakika

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