Premier Lig tarihinin en etkili 10 futbolcusu açıklandı! Listede Süper Lig\'de oynamış 3 yıldız da var

İngiliz basınının köklü yayın organlarından Daily Mail, Premier Lig tarihinde maçların gidişatını en fazla değiştiren ve doğrudan skora etki eden oyuncuları sıraladığı özel bir liste yayımladı.

10 KİŞİLİK LİSTEDE SÜPER LİG'DEN 3 YILDIZ İSİM

Dakika başına yapılan "maç kazandıran gol ve asist" katkılarına göre hazırlanan 10 kişilik dev sıralamada, Süper Lig’de forma giymiş ve oynamaya devam eden 3 tanıdık yıldız da kendilerine üst sıralarda yer buldu.

Didier Drogba (4. Sıra): Galatasaray'ın efsanevi golcüsü, Chelsea dönemindeki performansıyla listenin 4. sırasında yer aldı. İngiliz basınında "Büyük maçların en etkili oyuncusu" ifadeleriyle anılan Fildişi Sahilli yıldız, Premier Lig kariyeri boyunca tam 58 kez doğrudan maç kazandıran gol katkısına imza attı.

Muhammed Salah (5. Sıra): Trabzonspor'un kadrosuna katarak büyük sükse yarattığı Mısırlı süper star Muhammed Salah, listenin 5. sırasında kendine yer buldu. Chelsea sonrası Liverpool formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan Salah, Premier Lig'de toplam 84 kez galibiyeti getiren skora katkı sağladı.

Robin van Persie (9. Sıra): Fenerbahçe'de de görev yapan Hollandalı efsane forvet Robin van Persie, hem Arsenal hem de Manchester United ile kazandığı Altın Ayakkabı ödüllerinin yanına bu prestijli listede 9. sırayı ekledi. Van Persie, kariyeri boyunca 32 gol ve 16 asistlik doğrudan maç kazandıran katkı verdi.

PREMIER LİG TARİHİNİN EN ETKİLİ 10 OYUNCUSU

Daily Mail'in hazırladığı "Maç Kazandıran Katkı" listesinin ilk 10 sırası şu şekilde oluştu: