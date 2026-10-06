Ahmet Çakar\'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar’ın A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesi öncesinde yaptığı çarpıcı tahminler yeniden gündeme oturdu.

DÖRT MAÇINDA KAYBEDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında iddialı açıklamalarda bulunan Çakar, ay-yıldızlı ekibin gruptaki tüm maçlarını kaybedeceğini ve Montella'ya büyük bir tepki yaşanacağını öne sürmüştü.

GRUPTA PUAN ALAMADAN SON SIRADA KALDIK

Ahmet Çakar'ın kâbus senaryosu olarak nitelendirilen tahmini sahada birebir gerçekleşti. UEFA Uluslar Ligi'nde zorlu bir grupta mücadele eden A Milli Takım; İtalya ile oynadığı 2 karşılaşmanın yanı sıra Fransa ve Belçika maçlarından da mağlubiyetle ayrıldı. Oynadığı 4 maçta da puanla tanışamayan ay-yıldızlılar, grubu sıfır puanla son sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.