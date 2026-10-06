Ankara Mamak'ta takla atan otomobil karşı yola savrulup çarptı, 2 ölü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta takla atan otomobil karşı yola savrulup çarptı, 2 ölü, 2 kişi yaralandı

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Ankara Mamak\'ta takla atan otomobil karşı yola savrulup çarptı, 2 ölü, 2 kişi yaralandı
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Ankara Mamak'ta Kırıkkale-Samsun kara yolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, takla atan otomobil karşı yola savrulup başka bir otomobille çarpıştı. 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunurken soruşturma başlatıldı.

Ankara'da feci kaza, Kırıkkale- Samsun kara yolunda meydana geldi. Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP TAKLA ATTI

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşandı. Erhan O. yönetimindeki 41 AAT 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yolda savruldu. Kazanın şiddetiyle duramayan araç, karşı şeride geçti.

Ankara Mamak'ta takla atan otomobil karşı yola savrulup çarptı, 2 ölü, 2 kişi yaralandı

KARŞIDAN GELEN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Takla attıktan sonra karşı şeride savrulan otomobil, L.T. yönetimindeki 06 DNH 518 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazaya karışan araçlarda bulunanlara müdahale etti.

Ankara Mamak'ta takla atan otomobil karşı yola savrulup çarptı, 2 ölü, 2 kişi yaralandı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, takla atan otomobilin sürücüsü Erhan O. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan N.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü L.T. ile yanında bulunan M.T. ise kazada yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından L.T. ve M.T. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara Mamak'ta takla atan otomobil karşı yola savrulup çarptı, 2 ölü, 2 kişi yaralandı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavileri süren 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede ekipler çalışma yürütürken, araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin inceleme yaptı. Takla atan otomobilin nasıl kontrolden çıktığı ve kazanın tüm ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Mamak'ta takla atan otomobil karşı yola savrulup çarptı, 2 ölü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
Trafik KazalarıKırıkkaleSamsunAnkaraGüncelSon Dakika

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