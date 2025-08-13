Premier Lig Yeni Sezona Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Premier Lig Yeni Sezona Başlıyor

Premier Lig Yeni Sezona Başlıyor
13.08.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig, Liverpool'un Bournemouth'u konuk edeceği maçla 34. sezonuna merhaba diyecek.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Son şampiyon Liverpool, 15 Ağustos Cuma açılış maçında Bournemouth'u konuk edecek. Milli futbolcular Altay Bayındır, Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu da yeni sezonda takımlarının başarısı için ter dökecek.

İngiltere Premier Lig'de 34. sezon heyecanı yaşanacak. 2025-2026 sezonu son şampiyon Liverpool'un, Bournemouth ile oynayacağı müsabakayla başlayacak. Son sezonunda lig ve Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayan Manchester City, teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Wolverhampton'a konuk olacak. Haftanın en önemli maçlarından biri ise Old Trafford'da yapılacak. Geçtiğimiz sezon lig tarihinin en kötü sonuçlarından birine imza atan Manchester United, ligi 2. tamamlayan ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Ligde ilk hafta maçları 15 Ağustos Cuma, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Son şampiyon Liverpool

Premier Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu 84 puanlı Liverpool oldu. Alman teknik adam Jürgen Klopp'un yerine göreve gelen Arne Slot, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşıdı. Kırmızılar, kazandığı bu şampiyonlukla Premier Lig'de 2. şampiyonluğunu elde ederken, toplamda 20. şampiyonluğuna ulaştı. Liverpool, önümüzdeki sezon da şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olacak.

Lejyonerler yeni sezondan umutlu

İngiltere'nin en üst liginde top koşturan milli futbolcular da yeni sezonda takımlarının başarısı için ter dökecek. Manchester United ile 3. sezonuna girecek olan Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon kaleci Onana'nın arkasında 2. kaleci olarak kalırken, ligde 4 müsabakada görev yaptı. Manchester United, geçtiğimiz sezon ligi 15. sırada bitirirken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise final oynama başarısı gösterdi. Altay da bu organizasyonda 2 maçta kaleyi korudu.

2024 yazında Getafe'den Bournemouth'a imza atan Enes Ünal ise ligde 17 müsabakada oynadı. Enes, ocak ayında yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle takımdan uzak kaldı ve ligin kalan bölümünde forma giyemedi. 28 yaşındaki forvet sakatlığını atlatırken, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

2024-2025 sezonu öncesi Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu ise sakatlığı nedeniyle şanssız bir sezon geçirdi. 25 yaşındaki oyuncu ligde 6 maçta forma terletti ve Liverpool karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Premier Lig'de olan bir diğer Türk oyuncu ise Yunus Emre Konak. Ocak 2024'te Brentford'a transfer olan Yunus Emre, geçtiğimiz sezon 10 maçta süre aldı.

Premier Lig'de ilk haftanın maçları:

15 Ağustos Cuma

22.00 Liverpool - Bournemouth

16 Ağustos Cumartesi

14.30 Aston Villa - Newcastle United

17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham

17.00 Sunderland - West Ham United

17.00 Tottenham - Burnley

19.30 Wolverhampton - Manchester City

17 Ağustos Pazar

16.00 Chelsea - Crystal Palace

16.00 Nottingham Forest - Brentford

18.30 Manchester United - Arsenal

18 Ağustos Pazartesi

22.00 Leeds United - Everton - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Bournemouth, Milli Takım, Enes Ünal, Liverpool, İngiltere, Futbol, Altay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig Yeni Sezona Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İclal Aydın’ı yıkan acı haber İclal Aydın'ı yıkan acı haber
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
15:20
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
15:19
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
15:17
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı
Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
15:03
Yürek dağlayan kare Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
Yürek dağlayan kare! Aynı aileden 3 cenaze yan yana toprağa verildi
15:02
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:38
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş
Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
14:27
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı 3 yeni üye dahil oldu
Süreç komisyonunun 3. toplantısı başladı! 3 yeni üye dahil oldu
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 11:57:06. #7.11#
SON DAKİKA: Premier Lig Yeni Sezona Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.