Premier Lig Yeni Sezona Başlıyor

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Son şampiyon Liverpool, 15 Ağustos Cuma açılış maçında Bournemouth'u konuk edecek. Milli futbolcular Altay Bayındır, Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu da yeni sezonda takımlarının başarısı için ter dökecek.

İngiltere Premier Lig'de 34. sezon heyecanı yaşanacak. 2025-2026 sezonu son şampiyon Liverpool'un, Bournemouth ile oynayacağı müsabakayla başlayacak. Son sezonunda lig ve Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayan Manchester City, teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Wolverhampton'a konuk olacak. Haftanın en önemli maçlarından biri ise Old Trafford'da yapılacak. Geçtiğimiz sezon lig tarihinin en kötü sonuçlarından birine imza atan Manchester United, ligi 2. tamamlayan ve yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Ligde ilk hafta maçları 15 Ağustos Cuma, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Son şampiyon Liverpool

Premier Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu 84 puanlı Liverpool oldu. Alman teknik adam Jürgen Klopp'un yerine göreve gelen Arne Slot, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşıdı. Kırmızılar, kazandığı bu şampiyonlukla Premier Lig'de 2. şampiyonluğunu elde ederken, toplamda 20. şampiyonluğuna ulaştı. Liverpool, önümüzdeki sezon da şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olacak.

Lejyonerler yeni sezondan umutlu

İngiltere'nin en üst liginde top koşturan milli futbolcular da yeni sezonda takımlarının başarısı için ter dökecek. Manchester United ile 3. sezonuna girecek olan Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon kaleci Onana'nın arkasında 2. kaleci olarak kalırken, ligde 4 müsabakada görev yaptı. Manchester United, geçtiğimiz sezon ligi 15. sırada bitirirken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise final oynama başarısı gösterdi. Altay da bu organizasyonda 2 maçta kaleyi korudu.

2024 yazında Getafe'den Bournemouth'a imza atan Enes Ünal ise ligde 17 müsabakada oynadı. Enes, ocak ayında yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle takımdan uzak kaldı ve ligin kalan bölümünde forma giyemedi. 28 yaşındaki forvet sakatlığını atlatırken, bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

2024-2025 sezonu öncesi Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu ise sakatlığı nedeniyle şanssız bir sezon geçirdi. 25 yaşındaki oyuncu ligde 6 maçta forma terletti ve Liverpool karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.

Premier Lig'de olan bir diğer Türk oyuncu ise Yunus Emre Konak. Ocak 2024'te Brentford'a transfer olan Yunus Emre, geçtiğimiz sezon 10 maçta süre aldı.

Premier Lig'de ilk haftanın maçları:

15 Ağustos Cuma

22.00 Liverpool - Bournemouth

16 Ağustos Cumartesi

14.30 Aston Villa - Newcastle United

17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham

17.00 Sunderland - West Ham United

17.00 Tottenham - Burnley

19.30 Wolverhampton - Manchester City

17 Ağustos Pazar

16.00 Chelsea - Crystal Palace

16.00 Nottingham Forest - Brentford

18.30 Manchester United - Arsenal

18 Ağustos Pazartesi

22.00 Leeds United - Everton - İSTANBUL