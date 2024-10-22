Pritchard'ın Adalesinde Yırtık

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, İngiliz futbolcusu Alex Pritchard'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde, pazar günü sahamızda Atakaş Hatayspor ile oynadığımız karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Alex Pritchard'a yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlanıldığı belirtildi.