Prof. Dr. Devecioğlu'na önemli görev - Son Dakika
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Prof. Dr. Devecioğlu'na önemli görev

02.06.2022 16:52
Prof. Dr. Devecioğlu'na önemli görev

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Üyesi seçildi.

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Üyesi seçildi.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Üyesi seçildi. Türkiye'de sporun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması, toplumda spor kültürünün geliştirilmesi, performans sporunda istenilen başarıların elde edilmesi, spor alanında güncel gelişmelerin takip edilmesi ve ülkemizde uygulanması için spor bilimlerinden üst düzeyde destek alınabilmesi amacıyla hazırlanan Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Bakanlık Makamının 22 Aralık 2021 tarihli ve sayılı oluru ile yürürlüğe girdi. Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Üyelerinin, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde akademik olarak görev yapacağı kaydedildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Bilim Kurulu, gençlik, Spor, Son Dakika

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