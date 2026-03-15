Profesyonel dalgıç, 18 Mart anısına Anzak Koyu'nda "dünya rekoru" kırdı
Profesyonel dalgıç, 18 Mart anısına Anzak Koyu'nda "dünya rekoru" kırdı

15.03.2026 22:15
Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına, soğuk suda en uzun süre tüplü dalış kategorisinde, 36 saat 9 dakika 36 saniye ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Kibar, Guinness Dünya Rekorları'nın "Soğuk Denizde En Uzun Süre Tüplü Dalış" kategorisinde gerçekleştireceği deneme için dün Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda bulunan Mimoza Plajı'nda, daha önce Norveçli dalgıç Nils-Roar Selnes'in 15 saat 10 dakika ve ardından Türk dalgıç Cem Karabay'ın 30 saat 20 dakikayla kırdığı rekoru 36 saate taşımak amacıyla 12 derece su sıcaklığındaki denize dalış yaptı.

Profesyonel dalgıç Kibar, 7 metre derinlikte gerçekleştirdiği rekor denemesi süresince, suyun altında maskesini çıkararak serumlar aracılığıyla beslendi, düzenli aralıklarla su ve soda dolu serumlarla su ihtiyacını karşıladı, kan dolaşımı için masaj yaptırdı, zemindeki tahtaya yazdıkları notlarla iletişim kurdu.

Ailesi, yakınları, teknik ekipteki arkadaşları ile Portekiz'den gelen Guinness hakemi Richard Williams, Kibar'ın su altında kaldığı süre boyunca kıyıda bekledi.

Baba Halit Kibar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu suya girerken endişelendiğini, gece boyunca da endişesinin arttığını dile getirerek, "Allah'a şükür şu anda gururluyum. Arkadaşlarıyla birlikte emek verdiler, önüne hedef koydular. Allah'a şükür hedefe de ulaştılar. Dedim ki 'Mazlum, seni iki gün bir odada bile tutamayız, suyun altında nasıl duracaksın?' Kafasına koydu, Allah'a şükür başardı. Bu rekor denemesinin Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelmesi de bizim için büyük bir gurur. Bu da Çanakkale'ye armağan olsun." dedi.

Anne Hanife Kibar ise son iki günün iki ay gibi geçtiğini, aylardır bu günü düşündüğünü ve uykularının kaçtığını ifade ederek, "Ben diyordum 'Mazlum denizin altına girerse nefes alamam. Denize gidemem, kalp krizi geçiririm' Allah'ıma şükür, girdi, geldik, gördük. Ağladı, biz de ağladık. İki gündür bekliyoruz. Çok zorluk çektik. Bugün sabah olmadı. Oğlumla gurur duyuyorum, çok sevinçliyim. Çok şükür hedef koydu ve yaptı." diye konuştu.

Rekor denemesinin ardından botla geldiği kıyıda ekip arkadaşları tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle karşılanan Mazlum Kibar, rekor denemesine ilişkin şöyle konuştu:

"36 saattir sudaydım. An itibarıyla soğuk suda en uzun süre yaşayan insan oldum. Bu rekor denemesinin oluşabilmesi için birçok devlet kurumu, eşimiz, dostumuz ve sponsorlarımız sayesinde bu iş gerçekleşti. Herkes bir olduğu için bu işi yapabildik. Allah tüm ekibimden razı olsun. Hep birlikte bir dünya rekoru kırdık."

Guinness hakemi Richard Williams'tan belgesini alan Kibar, daha sonra sağlık kontrolünden geçti.

Kaynak: AA

