PSG, Barcelona'yı 4-2 yendi; Barcelona bu sezon ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

PSG, Barcelona'yı 4-2 yendi; Barcelona bu sezon ilk mağlubiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasının ilk gününde 9 maç oynandı. Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken PSG, Barcelona'yı 4-2 yendi ve Barcelona bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası 9 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, üçüncü haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Oğuz Aydın ve Mason Greenwood atarken, konuk takımın gollerini Lukas Provod ve Kacor Pavel kaydetti.

Gecenin öne çıkan maçında son iki yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, sezona 11'de 11 yaparak başlayan Barcelona ile sahasında karşılaştı.

Fransız temsilcisi, Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian'ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Barcelona'nın golleri Xavi Espart ve Lamine Yamal'dan geldi.

Liverpool, ilk yarım saatte yediği gollerle 2-0 geriye düştüğü mücadelede, İspanyol ekibi Villarreal'i 4-3 mağlup ederken, Manchester City de Phil Foden'ın hat-trick yaptığı maçta AEK'yı 5-1'lik skorla geçti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Slavia Prag (Çekya): 2-2

Sabah (Azerbaycan)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Barcelona (İspanya): 4-2

Liverpool (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 4-3

Manchester City (İngiltere)-AEK (Yunanistan): 5-1

Roma (İtalya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0

Porto (Portekiz)-PSV (Hollanda): 0-1

Napoli (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 4-3

Stuttgart (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-1

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiSlavia PragFenerbahçeFutbolSporPSGSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördes’te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma "Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
23:03
Yunanistan’ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara’ya ikinci kez kaybettik
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
22:34
İstifası istenen İsmail Kartal’dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray’a konsantre olacağız
İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 00:48:57. #7.13#
SON DAKİKA: PSG, Barcelona'yı 4-2 yendi; Barcelona bu sezon ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei