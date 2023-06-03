PSG'de Messi'nin veda maçı hayal kırıklığıyla sonuçlandı

Bir dönem resmen sona erdi. Paris Saint-Germain, Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Fransa Ligi'ni şampiyon tamamlayan PSG, sahasında Clermont'u konuk etti. Lionel Messi ile taraftarlar arasındaki buzun veda maçında erimesi beklenirken tam tersi olaylar yaşandı.

DİNMEYEN TEPKİ

Çocuklarıyla birlikte sahaya çıkan Arjantinli efsane, taraftarlardan tepki gördü. Tribünlerden ıslık ve uğultu sesleri yükseldi.

MAÇ BOYUNCA SÜRDÜ

Lionel Messi'nin topla buluştuğu anlarda tepkiler devam etti. Arjantinli futbolcu vedasını yüzü asık şekilde yaptı.

32 GOL 35 ASİST

PSG ile 2 sezonda 74 resmi karşılaşmaya çıkan Lionel Messi, 32 gol atıp 35 asist üretti. Arjantinli yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans taraftarın tepkisin çekti ve ayrılık yolu açıldı.