Paris Saint-Germain tribünlerinin tepki gösterdiği Lionel Messi, sezon sonunda Fransız devine veda etmeye hazırlanıyor.
Arjantinli yıldızın eşi Antonella, çocuklarının Paris'teki okullarının gelecek dönem için olan kayıtlarını yenilemedi. Bu gelişme üzerine Messi ailesinin yeni sezonda Paris'te kalmayacağı iddiaları artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Barcelona cephesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Messi ile temas halinde olduklarını belirtmiş ve takıma dönmesini istediklerini söylemişti. Öte yandan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de Messi için yıllık 400 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.
Son Dakika › Spor › PSG'den ayrılacağı iddiaları kuvvetlendi! Messi'nin çocukları hakkında aldığı karar ortaya çıktı - Son Dakika