PSG'den ayrılmak üzere! Barcelona, Messi'yle temasta olduklarını duyurdu - Son Dakika
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PSG'den ayrılmak üzere! Barcelona, Messi'yle temasta olduklarını duyurdu

31.03.2023 16:14

Barcelona Başkanvekili Rafa Yuste, PSG forması giyen eski futbolcuları Lionel Messi ile temas halinde olduklarını duyurdu. Arjantinli yıldızın geri dönüşünün mümkün olduğunu ifade eden Yuste, "Messi'yi geri getirebilmek için şartları zorlayacağız." şeklinde konuştu.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Katalan devinin başkan vekili Rafa Yuste, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"TEMAS HALİNDEYİZ"

Yuste yaptığı açıklamada, "Hayattaki güzel hikayelerin iyi bitmesi gerektiğine inanıyorum. Leo Messi ve ailesi, onlara ne kadar düşkün olduğumu biliyorum. Leo'nun ayrılığı sırasında çok kötü oldum. Eğer La Masia ve altyapıdan bahsediyorsak, Messi'den bahsediyoruz demektir. Elbette, onun geri dönmesini çok isterim. Lionel Messi ile temas halindeyiz, evet!" dedi.

PSG defterini kapatıyor! Barcelona, Messi'yi resmen açıkladı

"KADER, BİZİ YİNE BİR ARAYA GETİRECEK"

Messi'nin geri döneceğine inandığını belirten Yuste, "Bu karşılıklı bir aşk hikayesi. Messi, futbolu Barcelona'da bırakmalı. Aşıksanız ve ayrılırsanız, hep onu özlersiniz. Barcelona, Messi'ye her zaman aşık kalacak. Messi de Barcelona'ya ve şehre hep aşık. Kader, bizi yine bir araya getirecek." ifadelerini kullandı.

PSG defterini kapatıyor! Barcelona, Messi'yi resmen açıkladı

"ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"

Transferin gerçekleşmesi için maaş bütçesinde ayarlama yapmaları gerektiğini söyleyen Yuste, "Koşulları yerine getirebilirsek her şey mümkün. Leo, şu an bir Paris oyuncusu. Ben sadece kendi duygularımı anlatıyorum. Paris'in günlük işlerine karışmak istemem. Ancak, Messi'yi geri getirebilmek için şartları zorlayacağız." dedi.

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Son Dakika Spor PSG'den ayrılmak üzere! Barcelona, Messi'yle temasta olduklarını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: PSG'den ayrılmak üzere! Barcelona, Messi'yle temasta olduklarını duyurdu - Son Dakika
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