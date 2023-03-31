PSG'den ayrılmak üzere! Barcelona, Messi'yle temasta olduklarını duyurdu

Ne kadar dil dökse de olmadı! Erdoğan'dan taviz yok

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Katalan devinin başkan vekili Rafa Yuste, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"TEMAS HALİNDEYİZ"

Yuste yaptığı açıklamada, "Hayattaki güzel hikayelerin iyi bitmesi gerektiğine inanıyorum. Leo Messi ve ailesi, onlara ne kadar düşkün olduğumu biliyorum. Leo'nun ayrılığı sırasında çok kötü oldum. Eğer La Masia ve altyapıdan bahsediyorsak, Messi'den bahsediyoruz demektir. Elbette, onun geri dönmesini çok isterim. Lionel Messi ile temas halindeyiz, evet!" dedi.

"KADER, BİZİ YİNE BİR ARAYA GETİRECEK"

Messi'nin geri döneceğine inandığını belirten Yuste, "Bu karşılıklı bir aşk hikayesi. Messi, futbolu Barcelona'da bırakmalı. Aşıksanız ve ayrılırsanız, hep onu özlersiniz. Barcelona, Messi'ye her zaman aşık kalacak. Messi de Barcelona'ya ve şehre hep aşık. Kader, bizi yine bir araya getirecek." ifadelerini kullandı.

"ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"

Transferin gerçekleşmesi için maaş bütçesinde ayarlama yapmaları gerektiğini söyleyen Yuste, "Koşulları yerine getirebilirsek her şey mümkün. Leo, şu an bir Paris oyuncusu. Ben sadece kendi duygularımı anlatıyorum. Paris'in günlük işlerine karışmak istemem. Ancak, Messi'yi geri getirebilmek için şartları zorlayacağız." dedi.