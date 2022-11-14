Mbappe'den skandal! Rakip futbolcu ne yapacağını şaşırdı

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Auxerre'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin genç futbolcu Kays Ruiz-Atil'e yaptığı skandal hareket büyük ses getirdi.

MBAPPE'DEN SKANDAL HAREKET

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Carlos Soler, 57. dakikada Achraf Hakimi, 81. dakikada Renato Sanchez ve 84. dakikada Hugo Ekitike kaydetti. Mücadeleyi 5 golle kazanan Fransız devinde, Mbappe maç sonunda skandal bir harekete imza attı.

GENÇ FUTBOLCU ŞOKA GİRDİ

Maç bitiminde soyunma odasına yürüyen Kylian Mbappe, koridorda rakip takımın 20 yaşındaki futbolcusu Kays Ruiz-Atil'e dönerek cinsel organını tuttu. Bu hareket karşısında büyük şok yaşayan genç futbolcu, Fransız yıldıza hiçbir reaksiyon veremedi.Kendisi hakkında açıklamalar yaptığı için genç futbolcuya bu hareketi yaptığı belirtilen Mbappe'ye Fransa Futbol Federasyonu tarafından büyük bir ceza verilmesi bekleniyor.