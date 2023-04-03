Bu hikaye burada biter! Messi, maçı bırakıp kendisine yapılanları izledi - Son Dakika
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Bu hikaye burada biter! Messi, maçı bırakıp kendisine yapılanları izledi

03.04.2023 22:28

PSG tribünleri, yine Lionel Messi'yi ıslıkladı. Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin faturasını Messi'ye kesen PSG taraftarı, protestosunu devam ettirdi. Köşe atışını kullanmaya giden Messi, kendisine karşı yapılanları görünce motivasyonunu kaybetti. Fransız futbolunun efsaneleri Petit ve Thierry Henry, PSG taraftarına tepki gösterdi.

Lionel Messi'yi ıslıklamayı gelenek haline getiren PSG taraftarı, Lyon'a kaybettikleri maçın faturasını yine Arjantinli yıldıza kesti. Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri Bayern Münih maçından bu yana ıslıklanan Messi, gördükleri sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Bu hikaye burada biter! Messi, maçı bırakıp kendisine yapılanları izledi

TRİBÜNLERE BAKAKALDI

Köşe atışını kullanmaya giden Messi, tribünlerden kendisine yapılan hareketlere ve ıslıklara şahit olunca tüm motivasyonu kaybetti.

Bu hikaye burada biter! Messi, maçı bırakıp kendisine yapılanları izledi

"NEDEN MESSI?"

PSG Teknik Direktörü, "Neden ıslıklandığını anlamıyorum. Bu Messi ya da Mbappe ile ilgili bir durum değil, oyunda hatalarımız vardı. Messi'nin yaptığı bir sürü gol ve asist var. Arkadaşlarının daha fazlasını yapması gerekiyor" dedi.

"BU KULÜPTEN AYRIL"

Fransız futbolunun efsaneleri Emmanuel Petit ve Thierry Henry'den PSG taraftarına yönelik sert sözler geldi. Petit, "Messi'nin ıslıklandığını gördüğümde, bunun futbola hakaret olduğunu düşündüm. Messi'ye bir tavsiye verirsem eğer, bu kulüpten ayrılması olur. PSG bir futbol kulübü değildir" açıklamasını yaparken Thierry Henry de "Bu yaşananlar utanç verici. Messi gerekeni yapmalı. Barcelona'ya gitmek iyi bir seçenek olabilir" dedi.

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