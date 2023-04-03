Bu hikaye burada biter! Messi, maçı bırakıp kendisine yapılanları izledi

Lionel Messi'yi ıslıklamayı gelenek haline getiren PSG taraftarı, Lyon'a kaybettikleri maçın faturasını yine Arjantinli yıldıza kesti. Şampiyonlar Ligi'nden elendikleri Bayern Münih maçından bu yana ıslıklanan Messi, gördükleri sonrası büyük üzüntü yaşadı.

TRİBÜNLERE BAKAKALDI

Köşe atışını kullanmaya giden Messi, tribünlerden kendisine yapılan hareketlere ve ıslıklara şahit olunca tüm motivasyonu kaybetti.

"NEDEN MESSI?"

PSG Teknik Direktörü, "Neden ıslıklandığını anlamıyorum. Bu Messi ya da Mbappe ile ilgili bir durum değil, oyunda hatalarımız vardı. Messi'nin yaptığı bir sürü gol ve asist var. Arkadaşlarının daha fazlasını yapması gerekiyor" dedi.

"BU KULÜPTEN AYRIL"

Fransız futbolunun efsaneleri Emmanuel Petit ve Thierry Henry'den PSG taraftarına yönelik sert sözler geldi. Petit, "Messi'nin ıslıklandığını gördüğümde, bunun futbola hakaret olduğunu düşündüm. Messi'ye bir tavsiye verirsem eğer, bu kulüpten ayrılması olur. PSG bir futbol kulübü değildir" açıklamasını yaparken Thierry Henry de "Bu yaşananlar utanç verici. Messi gerekeni yapmalı. Barcelona'ya gitmek iyi bir seçenek olabilir" dedi.