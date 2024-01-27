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4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı - Son Dakika
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4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor karşılaştı. Nefes kesen maç 1-1 sona erdi. Pendikspor, 78. dakikada Mame Thiam'ın golüyle öne geçti ancak Alanyaspor, 82. dakikada Leroy Fer'in golüyle eşitliği sağladı.

4 dakikada 2 gol oldu! Alanya\'da kazanan çıkmadı
27.01.2024 - 18:17,  Güncelleme: 18:41
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Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

4 DAKİKADA 2 GOL

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısında 4 dakikada 2 gol oldu. Pendikspor, 78. dakikada Mame Thiam ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 82. dakikada Leroy Fer ile cevap verdi.

Puanlar bölüşüldü! Alanyaspor ve Pendikspor berabere kaldı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Alanyaspor 27, Pendikspor ise 23 puana yükseldi. Alanyaspor ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Puanlar bölüşüldü! Alanyaspor ve Pendikspor berabere kaldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı - Son Dakika
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