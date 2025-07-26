Qazim Laçi: Avrupa Kupaları Hedefimiz - Son Dakika
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Qazim Laçi: Avrupa Kupaları Hedefimiz

26.07.2025 11:13
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Çaykur Rizespor'un yeni transferi Qazim Laçi, Avrupa kupalarına katılmak istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kadrosuna dahil ettiği Arnavut futbolcu Qazim Laçi, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu da olan ve yeşil-mavili ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki yeni sezon hazırlıklarına katılmak için Erzurum'a gelen Qazim Laçi, AA muhabirine, transfer süreci ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çekya'nın Sparta Prag takımında geçen sezon lig, kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 50 maçta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Qazim Laçi, takım arkadaşlarıyla kısa sürede tanıştığını ifade ederek, "Daha önceden tanıdığım arkadaşlarım da var. Ayrıca takım içinde aynı dili konuştuğum arkadaşlarım var. O yüzden benim için adaptasyon kolay oldu." dedi.

"Hem Türkiye hem de takım hakkında bilgi almıştım"

Karadeniz ekibine gelmeden önce Türkiye'de oynayan arkadaşlarıyla görüşme imkanı bulduğunu anlatan deneyimli futbolcu, "Buraya gelmeden önce takım içindeki biriyle görüşmedim fakat milli takımdan tanıdığım, Türkiye'de oynayan arkadaşlarım var. Onlarla görüşme imkanım oldu. Hem Türkiye hem de takım hakkında bilgi almıştım. Burada benim için önemli olan şey, kendimi bir an önce adapte etmem. Lig seviyesine kendimi adapte etmem gerekiyor. Bu da benim işim, umarım en yakın zamanda bunu tamamlamayı düşünüyorum." diye konuştu.

Qazim Laçi, teknik direktör İlhan Palut'la da bir görüşme gerçekleştirdiğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Menajerimle daha önce bir görüşme gerçekleştirilmişti. Benzer pozisyonda oyuncular aranıyordu. Daha sonra menajerim bana konuyla ilgili bilgi verdi. Hoca ile görüşmemiz oldu, o görüşme sırasında hocanın fikirlerini dinledim. Bir oyuncu için hocasının fikirleri çok önemlidir. Sunduğu fikirler bana çok ilginç geldi. Buraya gelmemdeki en önemli faktörlerden biri de bu. Aslında her şey çok çabuk gerçekleşti. Her şeyin uyumlu olduğunu görünce bir an önce takımın sezon öncesi kampına katıldım. Şimdi ise gelecekle ilgili planlar yapıyoruz."

"Sürekli savaşan bir oyuncu görecekler"

Yeni sezonda takımına büyük katkı sağlamak istediğini belirten Qazim Laçi, şunları kaydetti:

"Futbolseverler sahada asla pes etmeyen, kendisi ve takımı için sürekli savaşan bir oyuncu görecek. Kulübümüzün hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda ben de elimden gelen en büyük katkıyı sağlamak istiyorum. Beklentilerimizin içinde bu sene Avrupa kupalarında yer almak da var. Ortaya konulmuş bu hedef, benim için ekstra bir motivasyondur. Takım için elimden geleni yapacağım."

Kaynak: AA

Rizespor, Rizespor, Türkiye, erzurum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Qazim Laçi: Avrupa Kupaları Hedefimiz - Son Dakika

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