Quad Milli Takımı Brezilya'yı mağlup ederek tarihte ilk kez finale yazdı - Son Dakika
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Quad Milli Takımı Brezilya'yı mağlup ederek tarihte ilk kez finale yazdı

Quad Milli Takımı Brezilya\'yı mağlup ederek tarihte ilk kez finale yazdı

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de gerçekleşen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'na wild card ile katılan Quad Milli Takımı, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihte ilk kez finale yükseldi. Milliler, yarın Şili ile final maçına çıkacak.

10.05.2024 22:57
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Antalya Megasaray Tenis Akademi'de gerçekleşen 21 ülkeden toplamda 44 takımın katıldığı BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'na wild card ile katılan Quad Milli Takımı Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek adını tarihte ilk kez finale yazdırdı.

Kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Quad Milli Takımı Şampiyona boyunca Amerika'yı 2-1, Avustralya'yı 2-1 ve Büyük Britanya'yı 2-1 yenerek grubunu lider olarak tamamladı. Grubundan lider bitirip diğer grubun ikincisi Brezilya ile yarı final mücadelesine çıkan milliler ilk maçında Uğur Altınel sahne aldı. Uğur'un dünya 13 numarası Leandro Pena'ya 6-1, 6-3 mağlup olmasıyla Türkiye 1-0 geriye düştü. İkinci maçta dünya 11 numarası milli sporcu Ahmet Kaplan, Ymanitu Silva'yı 6-4, 6-0 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin kazananını belirleyecek çiftler maçında Ali Ataman/Ahmet Kaplan ikilisi Leandro Pena/ Ymanitu Silva çiftini 7-6, 6-0 mağlup ederek Türkiye'yi 2-1 Brezilya karşısında öne geçirdi ve final biteni cebine koydu.

Milliler dünya şampiyonluğu için yarın 11.00'de başlayacak karşılaşmalarda Şili ile karşılaşacak.

"Şampiyonluk için korta çıkıyoruz"

Milli takımın final başarısını değerlendiren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Çocuklarımızın korttaki mücadelesi heyecanımızı gittikçe artırıyor. İlkleri yaşamaya alışmış bir federasyon olarak teniste dünyanın iyi takımları arasına girdiğimizi, bir tenis ülkesi olduğumuzu hep söylüyorduk. Bugün çocuklarımız dünya kupasında dünyanın en iyilerini yenerek finale geldi. Şampiyonluk için korta çıkıyoruz. Çocuklarımız yürekleriyle milli formayı canı gönülden taşımayı ve kortlarda mücadele vermeyi başardılar" dedi.

Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmanın oluşturduğu etkiye dikkat çeken Durmuş, "Çocuklarımız bu turnuvada wild cardla yani puanı yetersiz olduğu halde turnuva ülkesinde olduğu için özel davetle oynayabilme fırsatı buldu. Çocuklarımız dünyanın en iyilerini yenerek namağlup olarak finale geldi. Bu bizim ülkemizde tenise verilen değerin, ilginin arttığının ve hatta çığ gibi büyüdüğünün bir göstergesi" diye konuştu.

"İnanılmaz bir duyguydu"

Karşılaşmaları değerlendiren milli sporcu Ahmet Kaplan ise, "İnanılmaz bir duyguydu. Teklerde durum 1-1'di karar double'ını oynuyorduk çiftler maçında. Elimizden gelen her şeyi yaptık. İnanılmaz bir savaş vardı. Her şeyimizi verdik. Çok mutluyuz, evimizdeyiz. Yarın final maçımız var kupayı alacağız" dedi. Milli sporcu Ali Ataman ise final karşılaşmasına hazır olduklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Şili favori takımdı. Ama bu dakikadan sonra bizim için fark etmez. Herkesi yenecek güçteyiz. Yarın çok büyük bir başarıyla bu işi sonlandıracağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Quad Milli Takımı Brezilya'yı mağlup ederek tarihte ilk kez finale yazdı - Son Dakika

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