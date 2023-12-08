Quaresma, \'\'Beşiktaş\'a dönmek ister misin?\'\' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından Ricardo Quaresma, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Türkiye'ye geldi.

CANLI YAYINDA KONUŞTU

Cumartesi günü oynanacak derbi için Bein Sports'ta canlı yayında açıklamalarda bulunan Quaresma, eski takımından övgülerle bahsetti.

'BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEDİM'

Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen Portekizli isim, 'Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak' şeklinde konuştu.

"TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNMEM"

Beşiktaş'tan teklif sorusunu cevaplayan Quaresma, "Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse 2 kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim" dedi.