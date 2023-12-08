Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından Ricardo Quaresma, Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini izlemek üzere Türkiye'ye geldi.
Cumartesi günü oynanacak derbi için Bein Sports'ta canlı yayında açıklamalarda bulunan Quaresma, eski takımından övgülerle bahsetti.
Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen Portekizli isim, 'Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak' şeklinde konuştu.
Beşiktaş'tan teklif sorusunu cevaplayan Quaresma, "Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse 2 kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim" dedi.
Son Dakika › Spor › Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı - Son Dakika