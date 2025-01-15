Rachid Ghezzal: 'Daha yüksek performans gösterebilirdik' - Son Dakika
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Rachid Ghezzal: 'Daha yüksek performans gösterebilirdik'

Rachid Ghezzal: \'Daha yüksek performans gösterebilirdik\'

Çaykur Rizespor'un yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, ligin ilk yarısını değerlendirirken, takımın daha yüksek bir performans sergileyebileceğini söyledi. Ghezzal, Deprem sonrası Başakşehir ile oynayacakları maç için umutlu olduklarını belirtti.

15.01.2025 14:17  Güncelleme: 14:26
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ÇAYKUR Rizespor'un yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, "Her ne kadar iyi olduğumuzu söylesek de beklentiler çok yüksek. Bizde daha yüksek performans gösterebilirdik. Şimdilik o istediğimiz seviyeyi yakalayamadık. Ama şu ana kadar gösterdiğimiz performans ligin ikinci yarısı için bizi umutlandırıyor" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepor 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesi Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı değerlendiren Ghezzal, "Aslında iyi bir dönem geçirdik. İlk yarıyla alakalı elimizde pozitif bir bilanço var. Fakat her ne kadar iyi olduğumuzu söylesek de beklentiler çok yüksek. Bizde daha yüksek performans gösterebilirdik. Şimdilik o istediğimiz seviyeyi yakalayamadık. Ama şu ana kadar gösterdiğimiz performans ligin ikinci yarısı için bizi umutlandırıyor" diye konuştu.

'DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Kendi performansını değerlendiren Ghezzal, "Bireysel anlamda son derece iyi bir hissiyatım var. Gün be gün daha iyi hissediyorum. Son dönemde Beşiktaş'ta istediğim gibi bir performans sergileyemedim. Burada üst üste maç çıkartabiliyorum. Bu durumda beni gelecek için heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisine olan sevgisinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Ghezzal, "Bundan dolayı çok mutluyum. Beşiktaş'ta oynadığım sürede taraftarın sevgisini hissetmiştim. Burada da geldiğim günden bu yana aynı şey söz konusu. Bu durum da beni çok mutlu edip, bir itici güç ve destek sağlıyor. Her oyuncu için bu durum böyledir" dedi.

'ORAYA KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ'

Başakşehir maçının çok zor bir maç olacağını söyleyen Ghezzal, "Çok zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Başakşehir çok yetenekli oyuncuları olan iyi bir takım. Bizim elimizde de iyi elementler var. Bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Biz oraya iyi bir sonuç almak için gideceğiz. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz. Orada gerçekleştireceğimiz mücadeleyle de güzel bir maç çıkarıp oradan istediğimizi alırız. Biz oraya kazanmak için gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Rachid Ghezzal: 'Daha yüksek performans gösterebilirdik' - Son Dakika

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