Rafting Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları Çatak\'ta sona erdi

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası 3. Ayak yarışları, ödül töreniyle sona erdi.

Çatak Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törende konuşan Kaymakam Abdullah Sarı, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Spor kardeşliktir. Sporun tüm dünyada, ülkemizde ve ilçemizde birleştirici bir gücü vardır. Bu organizasyonda da bu gücü hep birlikte görmüş olduk. Başta Valimize desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Kano Federasyonu Genel Koordinatörümüze ve kıymetli ekibine, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sporcularımıza, spor kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, emniyet ve jandarma güçlerimize, AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür nice programlarda yeniden buluşuruz" dedi.

Yarışmalar sonunda genel klasmanda Rize Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Çatak Belediye Spor Kulübü ikinci, Sarsala Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Rize Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Raşitoğlu, Rize'den 7 takımla şampiyonaya katıldıklarını belirterek, "Altı takımımızla şampiyon olduk. Çatak Nehri bize çok hırçın gelmedi, oldukça akışkan ve güzel bir parkurdu. Rakım bizi biraz zorladı ama şampiyon olarak ayrılmayı başardık. Seneye de burada düzenlenecek şampiyonada yeniden yarışmak istiyoruz. Tüm rakiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yozgat Çekerek Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Antrenörü Abdullah Eraslan ise aslen Van Çataklı olduğunu belirterek, "İlçemizde yapılan bu turnuva bizim için büyük bir gurur oldu. Parkur çok güzel, insanlar çok misafirperverdi. Gelen tüm ekipleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Önümüzdeki yıllarda burada bir Avrupa Şampiyonası'nın düzenlenmesini görmek isteriz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilirken, tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Dereceler

Kategorilerde ilk üç sıra. U19 erkek:

1. Rize Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Çatak Belediye Spor Kulübü, 3. Sarsala Spor Kulübü

U23 erkek:

1. Rize Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü A, 3. Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü B

Büyük erkek

1. Rize Gençlik ve Spor Kulübü A, 2. Avzen Doğa Sporları Spor Kulübü, 3. Genç Murat Aslanları Spor Kulübü

Büyük Kadın

1. Çekerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, 2. Rize Gençlik ve Spor Kulübü, 3. Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü B

Yıldız Kadın

1. Sarsala Spor Kulübü, 2. Genç Murat Aslanları Spor Kulübü, 3. Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

U23 karma

1. Rize Gençlik ve Spor Kulübü B, 2. Genç Murat Aslanları Spor Kulübü, 3. Rize Gençlik ve Spor Kulübü A

Büyük karma

1. Avzen Doğa Sporları Spor Kulübü, 2. Genç Murat Aslanları Spor Kulübü, 3. Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü

Yıldız karma

1. Sarsala Spor Kulübü A, 2. Çatak Belediye Spor Kulübü, 3. Genç Murat Aslanları Spor Kulübü - VAN