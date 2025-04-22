Ragbi Federasyonu\'ndan 23 Nisan Etkinliği

Türkiye Ragbi Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "sevgi evleri"nde kalan çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Ragbi Federasyonunca özel ve anlamlı bir organizasyonla kutlandı.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, "sevgi evleri"nde kalan çocuklar, Türkiye Ragbi Federasyonunun Çubuk Esenboğa'daki tesislerinde milli sporcularla bir araya gelerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Çocuklar, organizasyonda eğlenceli spor aktiviteleri, takım oyunları, sürpriz hediyeler ve renkli gösterilerle bayramı yaşadı. Milli sporcularla tanışan çocuklar, hem ilham verici hikayeler dinledi hem de ragbi, beyzbol, flag futbol, softbol ve kriket sporlarını deneyimledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, şunları kaydetti:

"23 Nisan, sadece bir bayram değil, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve geleceğe olan inancımızın sembolüdür. "Sevgi evleri"nden gelen evlatlarımızı milli sporcularımızla buluşturmak, onların hayatına dokunmak bizim için büyük bir gurur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bugünde çocuklarımız için daha güçlü bir gelecek inşa etmeye kararlıyız. Bu anlamlı etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve çocukların hayatındaki dönüştürücü etkisini bir kez daha ortaya koydu. Federasyonumuz sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek."