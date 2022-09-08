8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da yapılacak - Son Dakika
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8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da yapılacak

08.09.2022 19:58
8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da yapılacak

Rahvan at kültürünü yaşatmak amacıyla organize edilen 8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da düzenlenecek.

Rahvan at kültürünü yaşatmak amacıyla organize edilen 8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ardahan Temsilcisi Murat Arabul, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Eylül Pazar günü bölgenin kültürü olan rahvan at yarışlarını düzenlemek için çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden rahvan at yarışları düzenleyecekler için büyük mutluluk yaşadıklarını aktaran Arabul, bu kültürün yaşatılmasında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe herkesin davetli olduğunu ifade eden Arabul, şöyle konuştu:

"Türk kültüründe önemli bir yeri olan at yarışlarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dört kıtada at koşturmuş bir milletin evlatlarıyız. At kültürü bizim için kutsal. Dolayısıyla bu etkinliği önemsiyoruz. Buna sadece bir yarış gözü ile bakmamak lazım. Bu etkinlik aynı zamanda bizim ata kültürümüze sahip çıkmamızın göstergesi. Bize düşen, benzeri etkinliklerle kültürümüzü her zaman yaşatmaktır."

Arabul, etkinliğin Ardahan- Artvin yolu üzerindeki Ardahan Rahvan At Yarış Sahası'nda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ardahan, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Ardahan'da yapılacak - Son Dakika

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