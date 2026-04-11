Rakam inanılır gibi değil! İşte Beşiktaş'ın borcu
Rakam inanılır gibi değil! İşte Beşiktaş'ın borcu

11.04.2026 11:49
Beşiktaş’ın borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü’nün mali durumu, 2026 yılının ilk divan kurulu toplantısında açıklanan rakamlarla bir kez daha gündeme geldi. Siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2025 itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğu duyuruldu.

DİVAN KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beşiktaş’ın 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda saat 10.30’da başladı. Toplantıya kulüp başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve çok sayıda üye katıldı.

BORÇTA ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk’ün yaptığı açıklamada, kulübün borcunun kısa sürede önemli ölçüde arttığı görüldü. Beşiktaş’ın 31 Ağustos 2025 itibarıyla borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklanmıştı. Son verilerle birlikte borçtaki yükseliş dikkat çekti.

“BİRLİK” VURGUSU YAPILDI

Divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, toplantıda yaptığı konuşmada camiada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ürkmezgil, “Bu kulübün asıl gücü; tribünde omuz omuza oturan taraftardan, fedakarca görev yapan yöneticiden ve geçmişine sahip çıkan üyeden gelir” ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SEBA MÜZESİ MAYIS’TA AÇILACAK

Toplantıda ayrıca, Akaretler’de yapımı süren Süleyman Seba Müzesi’nin mayıs ayı sonunda açılacağı bilgisi paylaşıldı. Müzenin, kulübün tarihini ve değerlerini gelecek nesillere aktaracak önemli bir merkez olması hedefleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Bu kadar borç nedir. Zaten şampiyon olamıyorsunuz bari yüksek bütçeli futbolcu almayın. Ha ikinci olmuşsun ha onbeşinci değişen fazla bir şey olmuyor. Aynısı öbür takımlar için de geçerlidir. 5 1 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    500M Eur çok büyük para yani? :) 2 1 Yanıtla
  • Kemal Demir Kemal Demir:
    540milyon dolar nerdeyse baktığında geriye hangi başarı var Avrupa da yok, aynı diğer kendini büyük sanan takımlar gibi yani kendi şirketinde calisanina verdigi çay kahve maliyetine takılan ama kulüp başkanı olduğunda kulübün parasını har vurup harman savuran yöneticilerin başarısıdir bu borç 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
