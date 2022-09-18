KOCAELİ -39. Kocaeli Rallisi sona erdi - Son Dakika
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KOCAELİ -39. Kocaeli Rallisi sona erdi

18.09.2022 17:40

Ralliye katılan araçlardan detay Ralliye pilotlar ve kazandıkları kupalardan detaylar Ödül töreni ve izleyicilerden detay İlk üçe giren pilotların ödüllerini alması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi 39.

Ralliye katılan araçlardan detay

Ralliye pilotlar ve kazandıkları kupalardan detaylar

Ödül töreni ve izleyicilerden detay

İlk üçe giren pilotların ödüllerini alması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi 39. Kocaeli Rallisi sona erdi

Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz ikilisi, yarışı ilk sırada tamamladı

KOCAELİ - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 39. Kocaeli Rallisi'nde, Toksport WRT ekibinden Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz ikilisi birinci sırayı aldı.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ICRYPEX sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 69 otomobil ile 138 sporcu, dün ve bugün toplamda 404 kilometre katetti.

Bugün saat 10.00'da başlayan mücadelede 3 özel etabı geçen pilotlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki finiş podyumuna ulaştı.

Çekişmeli geçen Kocaeli Rallisi'ni Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz ikilisi kazandı. İkinci sırayı aynı takımdan Cem Alakoç ve Gürkal Menderes ikilisi alırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ikilisi üçüncü oldu.

Ayrıca, Türkiye Historic Ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya ve Kerim Tar, Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye'den Levent Şapçılar ve Deniz Gümüş ikilisi birincilik elde etti.

Sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Shell, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KOCAELİ -39. Kocaeli Rallisi sona erdi - Son Dakika

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