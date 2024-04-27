Spor

- Rally Bodrum'da yarışlar nefes kesti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Rally Bodrum'da otomobillerin kıyasıya mücadelesi nefes kesti.

Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından desteklenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası 3. ayağı Rally Bodrum start aldı. Milas'ta başlayan etap sırasıyla Karacahisar, Fesleğen ve Mazı'da devam etti. Adranelin tutkunları ve bölgede bulunan köy halkı yarışları izlerken heyecan yaşadı.

Mücadelenin ilk gününde Fransa, İtalya, Letonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere 64 otomobille, 128 yarışçının kıyasıya mücadelesi Bodrum'da büyük ilgi topladı.

Yarışlar yarın Bodrum etabı ile Çamlık, Alazeytin ve Etrim yarışlarıyla tamamlanacak. Daha sonra ödül töreni yapılacak.