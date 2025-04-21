Ramazan Civelek\'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler

Kayserispor, Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin ilk golünü kaydeden Ramazan Civelek, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"13-14 YIL GÖREV ALDIM"

Fenerbahçe'ye karşı attığı golle ilgili konuşan Civelek, "Karmaşık bir duygu içerisindeyim. Sevinçliyim ama buruk sevinçliyim. Fenerbahçe'de altyapı dahil 13-14 yıl görev aldım. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine karşı gol attım. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedik, Fenerbahçe sayesinde profesyonel futbolcu olduk ancak bize orada öğretilen ekmek yediğin yere ihanet etmemekti.'' dedi.

''GALATASARAY'A DA SÜRPRİZ YAPACAĞIZ''

Dört hafta sonra oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan deneyimli isim, ''Gökhan Sazdağı da ben de çıktık aslanlar gibi mücadele ettik. Galatasaray'a da sürpriz yapacağız. 4 hafta sonra Galatasaray ile deplasmanda maçımız var. Galatasaray'a karşı da aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Kayserispor olarak her maçta çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız. Ligin sonuna kadar puan ya da puanlar için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.