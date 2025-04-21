Ramazan Civelek'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler - Son Dakika
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Spor

Ramazan Civelek'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler

Ramazan Civelek\'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler

Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek, Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a karşı da sürpriz yapıp puan almayı hedeflediklerini söyledi. Civelek, "Gökhan Sazdağı da ben de çıktık aslanlar gibi mücadele ettik. Galatasaray'a da sürpriz yapacağız. 4 hafta sonra Galatasaray ile deplasmanda maçımız var. Galatasaray'a karşı da aslanlar gibi mücadele edeceğiz" dedi.

21.04.2025 16:39
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Kayserispor, Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin ilk golünü kaydeden Ramazan Civelek, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"13-14 YIL GÖREV ALDIM"

Fenerbahçe'ye karşı attığı golle ilgili konuşan Civelek, "Karmaşık bir duygu içerisindeyim. Sevinçliyim ama buruk sevinçliyim. Fenerbahçe'de altyapı dahil 13-14 yıl görev aldım. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine karşı gol attım. Fenerbahçe'nin ekmeğini yedik, Fenerbahçe sayesinde profesyonel futbolcu olduk ancak bize orada öğretilen ekmek yediğin yere ihanet etmemekti.'' dedi.

''GALATASARAY'A DA SÜRPRİZ YAPACAĞIZ''

Dört hafta sonra oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan deneyimli isim, ''Gökhan Sazdağı da ben de çıktık aslanlar gibi mücadele ettik. Galatasaray'a da sürpriz yapacağız. 4 hafta sonra Galatasaray ile deplasmanda maçımız var. Galatasaray'a karşı da aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Kayserispor olarak her maçta çıkıp kendi futbolumuzu oynayacağız. Ligin sonuna kadar puan ya da puanlar için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Ramazan Civelek'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bulent Cebeci:
    Galatasaray içinizden geçecek ramazan sen rahat ol ! 162 23 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    4 hafta sonraya zaten Lig bitmiş olacak Galatasaray için 172 11 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    gel bakalım göreceğiz,yarı sahanızdan dışarı çıkabilecekmisiniz 122 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIR MACTA FUTBOLCU OLDU YA KONUŞUR GALATASARAY MACINDA 4LUK OLUNCAYA KADARRRRR 102 9 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    ŞAPİYON KAYSERİ BİRGÜN BU DUYGUYU YAŞATQKLARINA EMİNİM BU SENE DEĞİL AMA BELKİ İKİ ÜÇ YIL İÇİNDE ŞAMPİYON KAYSERİ DİYE TEZQHURQT YAPACQX VE KAYSETİNİN ŞAMPİYONLUKLARINI KUTLUYACAZ İNŞALLAH O GÜN GELİR 14 48 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    sen farki gör en 6 tane 47 6 Yanıtla
  • 6490203:
    Gs kaldırdı bekliyor canım 30 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Helal olsun diyenler şimdi küfür ediyorlar, bu fanatiklik çok kötü. 27 8 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Aslanı görecen sen 4 hafta sonra gel bakalım.. 28 5 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Bu süper lig sadece fenerbahçe ve galatasaray'dan ibaret değil helal olsun sana delikanlı 18 10 Yanıtla
  • batu AKCAN:
    Ramo sen işini yaptın gözüm.....daha fazla kurcalama...geldiğinde bakarız... 18 2 Yanıtla
  • Şükrü null:
    la oğlum gaza gelip FB le karıştırmayın bak kalbura dönersiniz 16 2 Yanıtla
  • Ali Arat:
    7 yer gidersiniz 14 2 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    alın. galatasaraydan da alınn. kolay kolay vermez ama deneyin en azından 13 3 Yanıtla
  • hayrettin bodur:
    En azından bazı operasyon çocukları gibi duygularınla aklın çelişmiyor,helal olsun yediğin ekmek Ramazan 4 4 Yanıtla
  • Gökhan Öcal:
    Anladık 4 hafta daha top oynadıgınızı sanacaksınız aha aha ???????????????????????? 6 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ramazan Civelek'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler - Son Dakika
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