Ramazan Yılmaz'dan Bisiklet Rekorları - Son Dakika
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Spor

Ramazan Yılmaz'dan Bisiklet Rekorları

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Türkiye'de birçok rekor kırarak 2028 Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

09.11.2024 19:39
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- Okula giderken bisikletçileri geçti, şimdilerde Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmadı

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz:

"Sayısız Türkiye derecelerim ve rekorlarım var"

"Buralara geleceğimi düşünmüyordum"

KONYA - Konya'da yolda gördüğü bisikletçiler ile yarışarak bisiklet branşı ile tanışan milli sporcu Ramazan Yılmaz, Türkiye'de sayısız madalya kazandı, kırılmadık rekor bırakmadı.

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz (19), 7 yıl önce bisiklet branşı ile tanıştı. 7 yılda birçok başarı elde eden milli sporcu Yılmaz, son olarak Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda düzenlenen şampiyonada, Elit Erkekler kategorisinde Individual Pursuit dalında altın madalya; Madison dalında da altın madalya ve Omnium dalında gümüş madalya kazandı. Yılmaz, ayrıca 1 kilometre zamana karşı yarışta Türkiye rekoruna imza attı. En büyük hedefinin ise Los Angeles 2028 Olimpiyatlarına kota almak olduğunu belirten Yılmaz, yarım asır sonra pist bisiklette ülkesine altın madalya kazandırmak istiyor.

"Sayısız Türkiye derecelerim ve rekorlarım var"

Konyalı milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, 7 yılda birçok başarı elde ettiğini belirterek, "Avrupa'da ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Türkiye'de pist bisikletinde 3 madalya var 2'si bende. 9 tane Türkiye Şampiyonluğum, çok sayıda Türkiye derecem ve rekorlarım var, 9 tane de Balkan Şampiyonluğum var" dedi.

Çocukluğundan beri bisiklet sürmeyi çok sevdiğini ve bisiklet branşı ile tanışma hikayesini anlatan Yılmaz, "Okula giderken de bisiklet sürüyordum. Okuldan çıktığımda bisiklet süren şimdiki takım arkadaşlarımızı gördüm. Onlar o arada ısınıyormuş, ben ise bisikletle yanlarından geçerken onları geçtiğimi düşündüm. Ondan sonraki yıllarda spora başladım daha sonra da sporun zorluğunu anladım" şeklinde konuştu.

"Buralara geleceğimi düşünmüyordum"

Spor ile hayatının çok değiştiğini ifade eden Yılmaz, "Yaptığım işi zaten severek yapıyorum. Yaklaşık 12-13 ülke gezdim. Spor sayesinde kötü arkadaş çevresinden, kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsunuz ve spor sayesinde hayatım düzene giriyor. Bu spora başlarken aslında hevesle başlamıştım, buralara geleceğimi düşünmüyordum. Türkiye'de de böyle bir derece çok nadir. Bunu yapabileceğimizi spora başladığımdan beri konuşuyorduk ama biraz zordu ve ailemin tepkisi de biraz farklı oldu" diye konuştu.

"Hedefim pist bisikletinde 2028'de olimpiyatlara katılmak"

Hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirten Yılmaz, "Hedefim ise pist bisikletinde 2028'de olimpiyatlara katılmak. Şuanda ülke tarihinde böyle bir katılım yok. Hedefim o yönde ve milli takım olarak o şekilde çalışıyoruz. Umarım olimpiyatlarda kota alabiliriz. Hedeflerimiz o yönde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Yılmaz, Los Angeles, Türkiye, Yaşam, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramazan Yılmaz'dan Bisiklet Rekorları - Son Dakika

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